«Рубин» подписал контракт с Зотовым

«Рубин» подписал контракт с 31-летним полузащитником Александром Зотовым. Соглашение рассчитано на два года, сообщает клубная пресс-служба.

Зотов является воспитанником московского «Спартака». Он играл за команду в РПЛ с 2008 года по 2016. Также в премьер-лиге полузащитник выступал за тульский «Арсенал» (2014/15).Футболист играет за «Енисей» с 2018 года. Контракт Зотова с красноярским клубом заканчивается 30 июня 2022 года.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл за сибиряков 36 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.