Казанский «Рубин» подписал контракт с защитником Константином Нижегородовым. Ранее 18-летний уроженец Москвы выступал за юношеские команды «Черноморец» (Одесса), «Шальке» (Германия) и «Ганза» (Германия), сообщает пресс-служба ФК «Рубин».
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Нижегородов может сыграть в центре обороны или на левой бровке. Дополнительным амплуа игрока является позиция левого полузащитника.
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«Рубин» подписал контракт с защитником из немецкой «Ганзы»
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Казанский «Рубин» подписал контракт с защитником Константином Нижегородовым. Ранее 18-летний уроженец Москвы выступал за юношеские команды «Черноморец» (Одесса), «Шальке» (Германия) и «Ганза» (Германия), сообщает пресс-служба ФК «Рубин».
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