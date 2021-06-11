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11 июня 2021  15:40

«Рубин» подписал контракт с защитником из немецкой «Ганзы»

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Казанский «Рубин» подписал контракт с защитником Константином Нижегородовым. Ранее 18-летний уроженец Москвы выступал за юношеские команды «Черноморец» (Одесса), «Шальке» (Германия) и «Ганза» (Германия), сообщает пресс-служба ФК «Рубин».

Нижегородов может сыграть в центре обороны или на левой бровке. Дополнительным амплуа игрока является позиция левого полузащитника.

#ФК Рубин
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