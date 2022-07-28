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Спорт
28 июля 2022  13:58

«Рубин» подписал контракт с полузащитником «Нижнего Новгорода» Горбуновым

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«Рубин» подписал контракт с полузащитником «Нижнего Новгорода» Игорем Горбуновым. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Отмечается, что контракт с 27-летним россияниным заключен на правах свободного агента и рассчитан на два года. 

Ранее Горбунов выступал в составе московского «Динамо», «Сочи», «Ротора» и «Нижнего Новгорода». В минувшем сезоне полузащитник провёл 24 матча и забил два гола. 

Напомним, в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занял 15-е место и впервые в истории казанского футбола вылетел в Первую лигу.

#футбол #фк рубин #первая лига
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