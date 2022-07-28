«Рубин» подписал контракт с полузащитником «Нижнего Новгорода» Горбуновым

«Рубин» подписал контракт с полузащитником «Нижнего Новгорода» Игорем Горбуновым. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Отмечается, что контракт с 27-летним россияниным заключен на правах свободного агента и рассчитан на два года.

Ранее Горбунов выступал в составе московского «Динамо», «Сочи», «Ротора» и «Нижнего Новгорода». В минувшем сезоне полузащитник провёл 24 матча и забил два гола.

Напомним, в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занял 15-е место и впервые в истории казанского футбола вылетел в Первую лигу.