«Рубин» подписал контракт с новым хавбеком

Казанский «Рубин» пополнил свои ряды 20-летним центральным полузащитником Маратом Апшацевым. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Контракт с новичком подписан на четыре с половиной года. Марат Апшацев будет выступать за «Рубин» под 18-м номером.

Ранее Апшацев играл за команды «Спартак-Нальчик», «Чайку» (Песчанокопское) и «Томь» (Томск), а также за юношескую сборную России (U18). В нынешнем сезоне полузащитник выступал в ФНЛ за «Томь», сыграв в девяти матчах.

«Рубин» 5 декабря в рамках чемпионата РПЛ сыграет в Нижнем Новгороде с одноименной командой. После 16 туров в активе казанцев 22 очка и девятое место.