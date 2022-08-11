«Рубин» подписал контракт с иракским защитником Али Аднаном Казимом

«Рубин» объявил о подписании контракта с 28-летним иракским защитником Али Аднаном Казимом.

Футболист, известный по выступлениям за итальянские клубы «Удинезе» и «Аталанта», подписал соглашение на один год с возможностью продления еще на один сезон. Игрок перешел в «Рубин» в статусе свободного агента.

Отметим, что Казим провел 83 матча в составе сборной Ирака. В Казани защитник будет выступать под 53-м номером.

Напомним, что в 2013-м году на молодежном чемпионате мира Казим вместе со своей сборной добрался до стадии полуфинала, а уже спустя год был запечатлен в военной форме и бронежелете в составе Вооруженных сил Ирака.

Последним клубом левого защитника является датский «Вайле», за который футболист выступал в сезоне 2021/22. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость иракца в 350 тысяч евро.