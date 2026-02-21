«Рубин» подписал классного технаря с пасом: Назми Грипши - открытие этой весны в РПЛ?

Одним из ключевых приобретений «Рубина» в зимнее трансферное окно стал приезд албанского полузащитника Назми Грипши. Футболист перебрался в казанский клуб из «Астаны». На какую позицию приехал в «Рубин» Грипши, и как он подсобит Франку Артиге – в материале «ТИ-Спорта».





Артига дождался полузащитника с хорошим пасом в «Рубин»

Албанского полузащитника Назми Грипши «Рубин» подписал на флажке трансферного окна. Как и чилийца Игнасио Сааведру, казанцы объявили балканца в заключительный день сделок РПЛ. По иронии судьбы, в последние часы трансферного окна «Рубин» оказался чуть ли не самым активным клубом в лиге.

Франк Артига ждал трансферов. Об этом он говорил практически на протяжении всех зимних сборов в Турции. Угочукву Иву перенес тяжелую операцию на спине, в Белеке все три сбора он не тренировался даже по индивидуальной программе. И к этому часу даже трудно предугадать, сколько туров весной пропустит полузащитник. Не в оптимальных кондициях после своих повреждений находятся и Богдан Йочич с Далером Кузяевым. Поэтому, собственно, в товарках центр поля «Рубина» выглядел очень экзотично – с Ивановым, Апшацевым и Васильевым.

Трансферы Начо и Грипши оказались очень кстати за неделю до официального рестарта в РПЛ. Чилиец в схеме Франка Артиги займет позицию «шестерки» или «восьмерки». А вот с албанцем ситуация – куда интереснее. По своей сути, Назми Грипши – это «десятка» на поле. Классический атакующий полузащитник с отличным пасом, дриблингом, умением играть один в один и, как оказалось по периоду карьеры в Казахстане, с добротным ударом.

16 мячей в 26 матчах за «Астану». Грипши приехал, чтобы забивать за «Рубин» на уровне с Даку?

В составе «Астаны» в прошлом сезоне албанец забил 16 мячей в 26 матчах. У полузащитника истекал действующий контракт летом 2026 года, так что торги у «Рубина» с казахстанской командой сложились удачно. Казанцы заплатили почти втрое меньше от рыночной стоимости Грипши (около 1,5 млн евро). Наверняка сыграло свою роль в переговорах с «Рубином» и то, что в столице Татарстана играют еще два албанца – Мирлинд Даку и Дардан Шабанхаджай. Последний, к слову, консультировал Грипши перед его переездом в Казань, рассказывая о городе.

На Назми Грипши со стороны Артиги однозначно будут возлагаться большие надежды. Во время товарищеских матчей «Рубина» в Турции испанский специалист прибегал к разным схемам. Бывало так, что казанцы могли играть в «рахимовской» вариации расположения футболистов (5-3-2). Но случались матчи, когда «Рубин» выстраивался фактически в схему 5-2-2-1 или 3-4-3.

Грипши может запросто выходить в паре или тройке центральных полузащитников. Но не исключено, что Артига будет использовать его повыше, как раз-таки на позиции «десятки» или на краях атаки в роли инсайда. Албанец достаточно универсален на поле и вряд ли будет негодовать, если ему предложат непрофильное для него амплуа.

Если адаптация пройдет быстро, Грипши может стать одним из главных открытий весны в РПЛ

Хотя вариант с «десяткой» кажется относительно Назми Грипши наиболее интересным. Схему с плеймейкером тестировал осенью еще Рашид Рахимов во втором тайме матча с «Зенитом» (2:2). Тогда на эту позицию вышел Александар Юкич и выглядел очень уверенно. Вполне вероятно, что Рашид Рахимов и дальше бы рассчитывал на австрийца, если бы тот не был подвержен бесконечным травмам.

Схемы с «десяткой» в принципе всегда привлекательны для тренеров, проповедующих атакующий стиль футбола с контролем мяча. Если у тебя есть яркий полузащитник, умеющий доставить мяч до забивного нападающего, грех не пользоваться этим. Подобных футболистов как Грипши, к слову, не хватало Рашиду Рахимову. В основном, до Даку мяч доставлялся или через фланги, или нагружали албанца центральные защитники длинными передачами. Осенью центр полузащиты «Рубина» был сугубо про разрушение, а когда начиналась фаза атаки, футболисты в середине поля не могли сделать трех точных пасов.

Довольно часто возникали ситуации осенью, когда Мирлинду Даку приходилось почти в одиночку искать для себя голевой момент. Сейчас у него появится Назми Грипши, который примерит на себя роль этакого диспетчера и станет головным мозгом атак.

Хотелось бы верить, чтобы адаптация в «Рубине» у албанца прошла быстро и с первых матчей в РПЛ он начал отмечаться результативными действиями. Хотя, конечно, требовать от него сумасшедшей статистики в марте – наивно. Все же к «Рубину» он присоединился лишь на третьих сборах, да и должную форму полузащитнику набрать необходимо, прежде чем покорять РПЛ.