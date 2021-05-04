«Рубин» подарил наставнику миллион рублей на детскую футбольную школу

Сегодня главному тренеру казанского клуба «Рубин» Леониду Слуцкому исполнилось 50 лет. Команда подарила ему один миллион рублей на развитие детской футбольной школы Слуцкого, сообщает пресс-служба казанцев в Twitter.

«Перед тренировкой футболисты и персонал „Рубина“ вручили имениннику сертификат на развитие детской футбольной школы имени Леонида Слуцкого», — говорится в сообщении.

Слуцкий — заслуженный тренер России. Он трижды выигрывал чемпионат страны, дважды — Кубок России и дважды — Суперкубок (все с ЦСКА), а также выводил армейцев в четвертьфинал Лиги чемпионов. Специалист трижды признавался лучшим тренером года в России и работал за границей (возглавлял английский «Халл Сити» и голландский «Витесс»). В 2015–2016 годах был главным тренером сборной России. «Рубин» Леонид Слуцкий возглавляет второй сезон.