«Рубин» подарил Даку победу: последняя гастроль албанца до ухода в «Спартак»?

Перед матчем второго тура РПЛ, всех татарстанских болельщиков интересовал лишь один вопрос - правдива ли информация, что Мирлинд Даку переходит в московский «Спартак». Игра, где казанцы обязаны были набирать три очка, дала на все исчерпывающие ответы. Как это было - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

Идеальный тайм «Рубина» и Даку

Для начала, наставник казанцев Франк Артига, по традиции, за час до матча, выкатил стартовый состав на игру. Изменений по сравнению с матчем против «Краснодара» минимум - разве что появился Илья Самошников. Но он заменял дисквалифицированного Илью Рожкова, которого удалили за удар в лицо Боселли в первом туре.

Даку же на месте. Кстати, албанец одним из последних появился на разминке - но при этом, был весел, настроен. За несколько минут до начала матча «Рубин» решил сделать фото стартового состава перед игрой прям у кромки поля. Это был словно знак - Мирлинду на память с последнего матча за Казань.

В самой игре гости создали момент уже по истечению трех минут - казанцы были хороши в перехвате, а дальше Даку отдал на Самошникова, но Илья пробил выше ворот. Да и первые 15 минут разум этой игры был за подопечными испанского специалиста - результатом чего стал штрафной: Грипши его исполнил, но вратарь отбил, а первым на добивании, опередив защитника, был Андерсон Арройо – 0:1.

Вообще, стоит отметить, что защита «Акрона» второй матч подряд придумывала велосипед на своей половине поля. Если помните, в прошлом туре их за это наказал «Зенит», забив аж пять безответных мячей. Здесь тоже самое мог сделать и «Рубин».

Отмечу и неоднозначное судейство. Вот, например, момент из первой половины игры - Руслана Безрукова прилюдно хватают за футболку и сбивают, арбитр же делает вид, что не видит эпизод. Тут же Артига срывается на эмоции и начинает активно жестикулировать руками.

На исходе первой двадцатиминутки защитники хозяев снова совершили ошибки из детско-юношеского футбола. В какой-то момент вспомнилась фраза про игры сборной России конца 10-х годов, когда в отборочном матче за выход на Евро-2008, нашу оборону назвали проходным двором. Что-то подобное случилось и в игре в Самаре у «Акрона».

Иначе, не объяснить, как можно в своей штрафной отдать такой неосмотрительный пас и буквально выкатить мяч на ногу Даку - тот такие моменты щелкает, как орешки - 0:2. И если помните, то забив южанам в прошлом туре, Мирлинд показывал на эмблему - дескать, я тут. В Самаре же иной сценарий - все было более сдержанно.

Фото: rubin-kazan.ru

Но «Акрон» даже после такого сдаваться не собирался - соорудил пару моментов, а Арсений Дмитриев шмальнул из-за пределов штрафной на исходе получаса игры, рикошет и мяч прошил даже Евгения Ставера - 1:2.

Подчеркнем, что это был тайм Даку - он успел и еще раз ассистировать на Самошникова, но тот снова не забил. А еще первым отреагировал на, видимо, запавший после столкновения, язык игрока толльятинского клуба. А на 45-й минуте добавил в свою коллекцию еще и жёлтую карточку. В общем, отработал по полной.

Беншимол был близок

У тайма второго был уже другой герой. Зовут его Жилсон Беншимол - да-да, тот самый парень из сборной Кабо-Верде, которая всего месяц назад в стартовом матче на чемпионате мира сыграла вничью с Испанией. А в плей-офф чуть не дожала Аргентину во главе с Лионелем Месси. Во второй половине игры у Беншимола было, как минимум три опаснейших момента. Вот, например, он поймал удачно отскочивший мяч на ногу и ударил по воротам Ставера, мяч прошел рядом с перекладиной. И зрители на трибуне, и мы, выдохнули.

Дальше тренеры начали пытаться переигрывать друг друга заменами. Под раздачу попал и упомянутый герой мундиаля, а «Рубина» появился, например, Даниил Кузнецов.

«В больших клубах, каким без сомнений является «Рубин», после того, как в первом туре было поражение, важна реакция. Важно не свалиться в отрицательную динамику. Важно приложить все силы, чтобы добиться победы. С этой ментальностью и психологией, с этими сверхусилиями мы вышли на матч. С самой первой минуты ребята все это показали.

Первый тайм провели великолепно. Во втором – нам пришлось сложнее. И это нормально, потому что соперник уступал в счете и стремился всеми силами отыграться. Хочу поблагодарить всю свою команду за сверхусилия и отдачу», – сказал Артига журналистам.

Фото: rubin-kazan.ru

В целом, дотерпели и на том порешили - казанцы забирают первую победу в этом сезоне. А «Акрон» продолжает неутешительную историю - семь пропущенных мячей в двух стартовых матчах чемпионата.

Даку плакал и прощался с «Рубином»

А после матча главной церемонией стало прощание Даку с казанским клубом. Он плакал, обнимал партнеров, а те собрались в круг и качали его. Правда, вот Франк Артига на пресс-конференции ничего конкретного нам не сообщил - дескать, не знает, что будет дальше.

«Не знаю, что произойдет завтра или в другой день. Действительно, слухи есть, но независимо от этого хотелось бы отметить, что Мирлинд - великолепный футболист. Он еще и невероятный человек. Его очень любят все в раздевалке. Даку - это человек, который дает великолепный дух всей команде. И Мирлинд, в момент своего прихода в «Рубин», несомненно возвел клуб на новый уровень. Независимо от того, что дальше произойдет, хотелось бы пожелать Мирлинду удачи и поблагодарить его за все», – сказал Артига.

Похожей теории придерживаются и одноклубник албанца Константин Нижегородов:

«Много об этом возможном трансфере пишут. Не знаю, правда это или нет. Просто мы его (Даку) очень сильно любим и решили покачать его», - сказал Нижегородов журналистам.

Зачем «Рубин» массовым скоплением пытался выгородить это, как «секрет Полишинеля», когда Даку все показал на поле после матча - большой вопрос.

Так или иначе - во вторник у казанцев уже кубковый матч с «Родиной». И видимо, там им придется привыкать к другой жизни - жизни без Мирлинда.