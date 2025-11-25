«Рубин» поборется с «Арсеналом» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России

фото: rubin-kazan.ru

Сегодня в четвертьфинале Пути регионов Кубка России по футболу в Туле встретятся местный «Арсенал» и казанский «Рубин».

«Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров. Отставание от зоны переходных матчей составляет 7 очков. В последних домашних играх «Арсенал» обыграл «Чайку» (1:0) и сыграл вничью с «Черноморцем» (1:1), а на выезде победил «Уфу» (2:1). В Кубке страны команда ранее прошла «Волну» (3:0), «Сокол» (1:0) и «Факел» (3:2).

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, уступая 10 очков ближайшему призовому месту. В последних трёх турах казанцы не проигрывали. На своём поле они сыграли вничью с московским «Динамо» (0:0) и победили «Ахмат» (1:0), а в гостях разделили очки с «Пари НН» (0:0).

На групповой стадии Кубка России «Рубин» занял третье место в своём квартете, опередив только «Ахмат», уступив «Зениту» и «Оренбургу».

Победитель пары «Рубина» и «Арсенала» сыграет с проигравшим в двухматчевом противостоянии между московскими «Спартаком» и «Локомотивом».

Стартовый свисток запланирован на 20:30 по московскому времени.