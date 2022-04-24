«Рубин» победил тульский «Арсенал» и прервал семиматчевую серию без побед

«Рубин» обыграл тульский «Арсенал» в Казани со счетом 1:0 в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.

По сравнению с предыдущим матчем против «Спартака», в стартовом составе казанцев произошли два изменения: вместо Солтмурада Бакаева и Леона Мусаева на поле появлись Константин Кучаев и Оливер Абильдгор.

Стоит отметить, что впервые за долгое врмея в составе «Рубина» участие в матче приняли сразу два легионера — тунисский защитник Монтассар Тальби и датский полузащитник Оливер Абильдгор. В свою очередь, с капитанской повязкой на поле команду также впервые вывел Владислав Игнатьев.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.

Несмотря на то, что стартовые минут матча остались за гостями, счет в игре открыли хозяева. После прострела Виталия Лисаковича гол забил Александр Ломовицкий. Для 24-летнего экс-футболиста «Спартака» этот гол стал первым в футболке казанского клуба. После забитого мяча, инициатива перешла к подопечным Леонида Слуцкого, однако, до конца первого тайма счет так и не изменился.

Во второй половине игры ближе к голу был именно «Рубин», а гости так и не сумели не только сравнять счет в игре, но и организовать штурм ворот Юрия Дюпина. Итоговый счет – 1:0. Казанцы в первые за семь матчей одержали победу и увеличили отрыв от зоны стыковых матчей до четырех очков.

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках 27-го тура РПЛ — 30 апреля казанцы на домашнем поле сыграют против «Сочи». Начало игры — в 14.00 по московскому времени.

После 26 туров нынешнего сезона чемпионата России «Рубин» с 29 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. Отрыв команды от зоны стыковых матчей составляет 1 балл.

«Рубин» (Казань) — «Арсенал» (Тула) — 1:0 (1:0, 0:0)

22’ – Александр Ломовицкий (1:0)

Состав «Рубина»: Дюпин – Зотов, Тесленко, Тальби, Самошников – Игнатьев (Бакаев, 81), Абильдгор (Апшацев, 65), Кучаев (Кузнецов, 85) – Ломовицкий, Зуев, Лисакович (Онугха, 84)