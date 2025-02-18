«Рубин» победил «Сочи» на сборах

фото: rubin-kazan.ru

Сегодня «Рубин» в рамках сборов в Турции обыграл «Сочи» (2:0).

Первый гол случился на 72-й минуте после розыгрыша углового. На 73-й минуте казанцы упрочили преимущество. Имена забивших не называются.

Напомним, ранее на сборах «Рубин» обыграл «Стругу» (1:0) и «Торпедо» (2:0), сыграл вничью с «Сурханом» (2:2), а также уступил «Нефтчи» (0:1) и сборной КНДР (1:4).

«Рубин» завершил первую часть нынешнего сезона РПЛ на восьмом месте в таблице. Первым соперником команды Рашида Рахимова в весенней части Премьер-лиги станет «Ахмат». Матч состоится 1 марта в 19:00 по мск.