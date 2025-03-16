«Рубин» победил «Пари НН» у себя дома

фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» обыграл «Пари НН» (1:0) в рамках РПЛ.

Игра началась бодро. На седьмой минуте благодаря усилиям Евгения Ставера мяч не залетел в ворота после удара Никиты Каккоева во время розыгрыша углового. На 10-ой минуте «Рубин» ответил свои ударом по воротам, но мяч полетел выше. В целом можно сказать, что в первом тайме гости владели инициативой чуть больше казанцев. Счет в итоге так и не открылся, на перерыв команды ушли со счетом 0:0.

Во втором тайме хозяева газона решили брать игру под контроль и чаще выходить в нападение. На 50-ой минуте капитан Олег Иванов решил взять на себя инициативу и пробить издалека в дальнюю девятку. Мяч прошел чуть мимо ворот, счет не изменился. На 55-ой минуте «Рубин» имел лучший шанс в этом матче на открытие счета. Но Руслан Безруков с близкого расстояния попал в перекладину. На 66-ой минуте Ставер потащил удар от Хуана Боселли после выхода 1 на 1. Первый и единственный гол пришел на 72-ой минуте. Олег Иванов сделал заброс из центра поля, Егор Тесленко скинул мяч головой, а Александр Зотов тоже головой отправил мяч в правый угол ворот, 1:0. С таким счетом завершился матч.

Рубин – Пари НН 1:0 (0:0, 1:0)

«Ак Барс Арена»

Гол:

1:0 – 72 Зотов.