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На главную ТИ-Спорт 22 февраля 2025 18:56

«Рубин» победил «Оренбург» в заключительном матче зимних сборов

«Рубин» победил «Оренбург» в заключительном матче зимних сборов
фото: rubin-kazan.ru

Сегодня «Рубин» обыграл «Оренбург» (5:3) в рамках заключительного матча зимних сборов в Турции.

Ранее на сборах казанцы победили «Сочи» (2:0), «Стругу» (1:0) и «Торпедо» (2:0), сыграли вничью с «Сурханом» (2:2), а также уступили «Нефтчи» (0:1) и сборной КНДР (1:4).

Команда Рашида Рахимова завершила первую часть РПЛ на восьмом месте в таблице. В следующем матче «Рубин» сыграет с «Ахматом» на выезде в рамках стартового тура весенней части Премьер-лиги. Встреча состоится 1 марта в 19:00 по мск.

#фк рубин #премьер-лига #спорт #фк оренбург #футбол
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