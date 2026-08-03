«Рубин» перехватил Урозова прямо с Мундиаля: зачем Артиге еще один защитник

«Рубин» оформил трансфер 22-летнего защитника сборной Узбекистана Жахонгира Урозова — игрок уже прошел медосмотр и тренируется с командой. «ТИ-Спорт» разбирается, зачем Артиге очередной игрок обороны, была ли борьба за игрока с «Боруссией» или то были агентские игры и как новичок развяжет руки латералям.





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А была ли «Боруссия»? «Рубин» перехватывает игрока прямо с Мундиаля

«Рубин» согласовал все детали и накануне официально объявил о переходе центрального защитника сборной Узбекистана Жахонгира Урозова из самаркандского «Динамо.

Двадцатидвухлетний футболист еще пару дней назад прибыл в расположение клуба, успешно прошел углубленный медицинский осмотр и приступил к тренировкам с основной командой, начав полноценную подготовку к ближайшим матчам чемпионата.

При всем бэкграунде — все-таки защитник только-только отыграл на нашумевшем чемпионате мира в Америке — этот трансфер оставляет целую вереницу вопросов. С одной стороны, все выглядит как серьезный успех: переход изначально казался маловероятным из-за сложного переговорного процесса. Вопреки первоначальной информации, аренда защитника продлится до конца 2026 года, так что он может отыграть лишь осеннюю часть чемпионата.

В Узбекистане эта трансферная сага активно обсуждалась на протяжении последнего месяца. В конце июня агент футболиста Шахриер Эшбоев сделал громкое заявление о том, что игрок категорически отказался от предложенного «Рубином» четырехлетнего контракта, мотивируя это желанием продолжить карьеру исключительно в одном из ведущих европейских чемпионатов. В местной прессе тут же всплыла информация о предметном интересе к защитнику со стороны менхенгладбахской «Боруссии». Тем не менее руководство самаркандского «Динамо» в лице пресс-атташе Усмона Ибодова оперативно охладило пыл журналистов, официально заявив, что никаких реальных запросов от европейских клубов в офис не поступало, хотя в клубе и знали о закулисной активности агента.

«Сейчас многие говорят о возможном переходе Жахонгира Урозова в „Боруссию“. У футболиста действует контракт с „Динамо“ до конца 2027 года. С 11 июля он приступит к тренировкам в Самарканде», — сказал Ибодов изданию Kursiv Uzbekistan.

Также он отметил, что в «Динамо» знают о переговорах по возможному трансферу игрока. Однако до настоящего времени ни одного официального запроса или письма от зарубежных клубов не поступало.

«Переговоры ведет его агент. Клуб осведомлен об этом, но пока у нас нет ни официального письма, ни конкретного предложения», — пояснил пресс-секретарь.

Сумма отступных в контракте игрока составляла 1 миллион долларов, но в итоге прагматичный подход возобладал: не дождавшись конкретики из Европы, сторона игрока приняла предложение из Казани. Напомним, что минувшим летом футболист получил отличный международный опыт, отыграв 93 минуты в двух матчах чемпионата мира 2026 года против сборных Колумбии и ДР Конго, что несомненно добавило ему уверенности.

«Рубин» продолжает считать деньги и подстраховывается

Что важно отметить, казанцы все чаще ведут себя на рынке по принципу, по которому давно существует другая команда на попечении «СИБУРа» — хоккейный «Нефтехимик». Здесь стараются считать деньги, а в контрактах прописывают пункты, которые позволят быстро распрощаться с игроком без больших финансовых издержек.

По последней информации, переход Урозова в «Рубин» оформлен на условиях платной аренды сроком до конца текущего сезона, за которую российский клуб выплатит 100 тысяч евро. Важнейшей деталью сделки стала прописанная опция последующего выкупа прав на перспективного защитника за 700 тысяч евро. Об этом на своем канале сообщает инсайдер Иван Карпов. А специализированный портал Transfermarkt подтвердил эту информацию.

При этом пункт активируется не автоматически, а лишь в том случае, если Урозов примет участие как минимум в 50 процентах официальных матчей «Рубина» в нынешнем сезоне. Это условие отлично страхует клуб от возможных рисков и мотивирует самого футболиста с первых матчей доказывать главному тренеру Франку Артиге, который, к слову, лично настаивал на приобретении именно левого центрального защитника для усиления ротации. Что важно, Урозов — левша, коих в обороне «Рубина» не так много.

Серьезный шаг вперед в финансовом плане этот переход и для самого Урозова. В самаркандском «Динамо» зарплата защитника составляла скромные по футбольным меркам 96 тысяч долларов в год, что эквивалентно примерно 8 тысячам в месяц. Подписав контракт с казанским клубом, Жахонгир совершил колоссальный финансовый скачок: его оклад в «Рубине» составит 450 тысяч евро за сезон. Такое четырехкратное увеличение доходов наглядно демонстрирует серьезность намерений российского клуба и статус самого игрока, рыночная стоимость которого, по оценкам авторитетного портала Transfermarkt, уже сегодня достигает отметки в 1,2 миллиона евро.

Зачем «Рубину» еще один защитник

Приобретение Жахонгира Урозова на первый взгляд может вызвать вопросы у тех, кто помнит о кадровой перенасыщенности оборонительной линии казанцев во времена Рашида Рахимова. При прежнем наставнике казанская команда стабильно выстраивала оборонительную модель в три центральных защитника, из-за чего ростер был перегружен исполнителями этого профиля.

Однако с приходом Франка Артиги и ориентацией состава казанский клуб провел оптимизацию, распрощавшись с рядом ветеранов. Кроме того, команду покинул соотечественник Урозова — Рустам Ашурматов, перебравшийся в иранский «Эстегляль». Уход Ашурматова, искавшего постоянную игровую практику, а также расставание с рядом ветеранов существенно сократили обойму. Если взглянуть на текущий ростер «Рубина», то номинально в распоряжении тренерского штаба остаются центрбеки Игор Вуячич, Егор Тесленко, Алексей Грицаенко, Дениль Мальдонадо, а также молодые Константин Нижегородов и Урош Дрезгич.

По идее, шести центральных защитников достаточно, но, как обычно, картина выглядит куда сложнее. Вуячич — бессменный столп и лидер обороны, однако в условиях жесткого календаря из восьми матчей за пять недель обойме не хватало еще одного профильного левоногого центрального защитника с пасом. Грицаенко и Тесленко — правоногие классические разрушители, а Мальдонадо только адаптируется к требованиям тренерского штаба и, надо признать, периодически «пожарил» в весенней части чемпионата прошлого сезона.

Усилит ли новичок из Узбекистана оборонительную линию «Рубина»? Безусловно. Главный козырь двадцатидвухлетнего Жахонгира — его редкая левая нога, отличные антропометрические данные и довольно высокая культура паса. При высокой линии обороны, которую продвигает испанский специалист, защитники обязаны уметь хладнокровно выходить из-под прессинга через короткий и средний пас, а не просто выбивать мяч вперед.

Именно навыки Урозова становятся важнейшим тактическим ключом для реализации главной концепции Артиги — агрессивной игры через фланги с максимальной вовлеченностью латералей. Играя на позиции левого центрального защитника в тройке или двойке, Жахонгир сможет быстро продвигать мяч вперед диагоналями и режущими передачами между линиями. Это освобождает от лишней работы по ротации крайних защитников: Илья Рожков, Арройо или Дмитрий Кабутов смогут смелее и выше подниматься по бровке, концентрируясь на созидательной работе в атаке.

При этом Урозов обладает достаточной дистанционной скоростью и цепкостью в отборе, чтобы своевременно страховать высокую зону за спиной ушедшего вперед латераля.

По сути, приглашение молодого узбекистанца закрывает дефицит качественных левоногих оборонцев, делает защиту «Рубина» более гибкой и дает наставнику казанцев необходимый ресурс для построения современного комбинационного футбола