«Рубин» отреагировал на уход Уремовича в «Герту»

Хорватский защитник Филип Уремович на правах свободного агента перешел в немецкую «Герту». Казанский «Рубин», за который хорват выступал с июля 2018 года, прокомментировал этот переход.

25-летний Уремович воспользовался пунктом в контракте, согласно которому он имел возможность покинуть «Рубин» в случае вылета нашей команды в ФНЛ, сообщает пресс-служба казанцев. Что и случилось по итогам чемпионата РПЛ.

Ранее, в марте 2022 года, ФИФА разрешила иностранным футболистам приостановить контракты с российскими клубами, после чего Уремович перешел в английский клуб чампионшипа, это первая лига по-нашему, то есть, ФНЛ, «Шеффилд Юнайтед». За «Рубин» хорват сыграл 97 матчей, в ряде которых Филипп исполнял роль капитана команды, забил 1 гол.