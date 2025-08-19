«Рубин» отреагировал на арест Прохорова и Золотарева по подозрению в изнасиловании

Фото: rubin-kazan.ru

Пресс-служба «Рубина» отреагировала на информацию о задержании игроков молодежного состава Дмитрия Прохорова и Федора Золотарева. Как сообщают СМИ, игроки были арестованы по обвинению в изнасиловании.

«Действительно, футболисты молодежной команды «Рубина» Дмитрий Прохоров и Федор Золотарев были задержаны на время следствия.

Отметим, что на данный момент следственными органами выясняются все обстоятельства случившегося для установления доказательной базы. Насколько известно клубу, Прохоров и Золотарев сообщили адвокатам, что не признают вину.

По итогам расследования ФК «Рубин» дополнительно сообщит о дальнейших действиях в отношении футболистов», – сообщает пресс-служба.

Напомним, в данный момент «Рубин» идет на четвертом месте в таблице РПЛ с 10 очками. В следующем матче команда Рашида Рахимова встретится со «Спартаком». Игра начнется 23 августа в 14:00 по мск.