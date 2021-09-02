«Рубин» отдал своего защитника в аренду в клуб ФНЛ
Алексей Грицаенко
Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко перешел в краснодарскую «Кубань» на правах аренды. Срок соглашения – до окончания нынешнего сезона, сообщает пресс-служба казанского клуба.
Грицаенко стал игроком «Рубина» в феврале этого года, подписав 4-летний контракт. За это время 26-летний футболист не провел ни одной игры за казанский клуб в РПЛ.
«Кубань» занимает 18-е место (из 20-ти участников) в первенстве ФНЛ. В активе команды лишь одна победа и одна ничья в восьми первых матчах сезона.