«Рубин» опубликовал состав, который пройдет сборы в Турции
Пресс-служба «Рубина» опубликовала состав команды, который пройдет три зимних сбора в турецком Белеке.
Первый этап подготовки начнется сегодня и продлится до 26 января.
Вратари: Ставер, Нигматуллин, Ежов.
Защитники: Безруков, Лобов, Рожков, Тесленко, Дрезгич, Кабанов, Нижегородов, Грицаенко, Вуячич, Мальдонадо, Арройо, Багаутдинов, Зотов.
Полузащитники: Апшацев, Васильев, Йочич, Ломовицкий, Иванов, Кузяев, Ходжа, Юкич, Чумич, Кузнецов, Иву, Швец.
Нападающие: Моторин, Мука, Даку, Сиве, Шабанхаджай.