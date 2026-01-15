«Рубин» опубликовал состав, который пройдет сборы в Турции

Фото: rubin-Kazan.ru

Пресс-служба «Рубина» опубликовала состав команды, который пройдет три зимних сбора в турецком Белеке.

Первый этап подготовки начнется сегодня и продлится до 26 января.

Вратари: Ставер, Нигматуллин, Ежов.

Защитники: Безруков, Лобов, Рожков, Тесленко, Дрезгич, Кабанов, Нижегородов, Грицаенко, Вуячич, Мальдонадо, Арройо, Багаутдинов, Зотов.

Полузащитники: Апшацев, Васильев, Йочич, Ломовицкий, Иванов, Кузяев, Ходжа, Юкич, Чумич, Кузнецов, Иву, Швец.

Нападающие: Моторин, Мука, Даку, Сиве, Шабанхаджай.