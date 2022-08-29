«Рубин» опроверг новость о переходе Дзагоева

Глава пресс-службы «Рубина» Иван Бодылевский опроверг информацию о возможном переходе экс-игрока столичного ЦСКА Алана Дзагоева в разговоре с корреспондентом издания «Спорт-Экспресс».

«Дзагоева в команде нет. Нам об интересе к Алану ничего неизвестно», — сказал представитель казанского клуба.

Ранее, 20 мая, ЦСКА и Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. В прошедшем сезоне на счету 32-летнего полузащитника 3 голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах.

В общей сложности хавбек провел за ЦСКА 397 игр, забил 77 голов, стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.