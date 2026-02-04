news_header_top
«Рубин» одержал третью победу во время зимних сборов в Турции

Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» одержал победу над казахстанским «Женисом» в рамках третьей контрольной встречи зимних сборов с «сухим» счетом (2:0) в Турции.

Дублем в этом матче отметился французский форвард Жак Сиве. Первый мяч на 35-й минуте Сиве подправил в ворота соперника после удара Ильи Рожкова. Второй гол 24-летний нападающий реализовал с передачи Велдина Ходжа (48`)

В рамках второго учебно-тренировочного сбора (с 30 по 9 февраля) «Рубин» проведет еще один матч против узбекского «Новбахора» 8 февраля. Начало матча – 17:00 мск.

