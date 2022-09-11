«Рубин» обыграл «Велес» в матче 9-го тура Первой лиги

«Рубин» на гостевом стадионе «Авангард» в Домодедово обыграл «Велес» со счетом 2:1.

В матче против московского клуба место в воротах казанцев снова занял Юрий Дюпин, с капитанской повязкой команду на поле вывел Илья Самошников, а первый матч спустя 10 месяцев в стартовом составе начал восстановившийся от травмы Михаил Костюков.

Первое в истории двух клубов противостояние обслуживала судейская бригада во главе с Евгением Булановым.

Дебютная половина игры прошла без опасных моментов у ворот обеих команд и не сумела порадовать зрителей забитыми мячами.

А первый гол в матче был забит лишь после перерыва. После подачи с углового в исполнении Али Аднана мяч в сетку отправил Леон Мусаев. Спустя 14 минут «Велес» усилиями Ираклия Логуа сравнял счет в матче, а за две минуты до конца игры четвертую победу в сезоне «Рубину» принес Егор Тесленко. Итоговый счет – 2:1 в пользу казанцев.

После девяти туров «Рубин» с 16 очками занимает временное второе место в турнирной таблице Первой лиги. От лидирующего «КАМАЗа» из Набережных Челнов подопечные Леонида Слуцкого отстают на 2 балла.

В десятом туре чемпионата Первой лиги «Рубин» примет дома астраханский «Волгарь». Игра состоится 18 сентября на стадионе «Ак Барс Арена».

«Велес» (Москва) — «Рубин» (Казань) 1:2 (0:0, 1:2)

Стартовый состав «Рубина»: Дюпин – Кабутов, Али Аднан, Тесленко, Самошников – Мусаев, Зотов, Дзагоев – Горбунов, Безруков, Костюков