«Рубин» обыграл в Казани «Волгарь» в матче десятого тура Первой лиги

«Рубин» на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани обыграл «Волгарь» (3:2).

В игре против клуба из Астрахани место в воротах «Рубина» вновь занял Юрий Дюпин, а с капитанской повязкой команду на поле вывел Илья Самошников.

Первая половина игры прошла под диктовку хозяев поля и вполне закономерно завершилась в пользу «Рубина». Первый и единственный гол тайма забил Алан Дзагоев. Шестой номер казанцев заработал на себе фол, а минутой спустя оказался самым расторопным в штрафной соперника и оформил свой первый гол за казанский клуб.

В начале второго тайма ход игры слегка изменился и преимуществом завладели гости из Астрахани. Подопечные Слуцкого по привычке встали в оборону и стали охранять минимальный победный счет. Благо распорядится территориальным преимуществом астраханцы так и не смогли.

А на 65 минуте игра фактически закончилась. Защитник «Волгаря» Артур Гилязетдинов получил красную карточку за фол последней надежды на Джоэле Фамейе, а Дмитрий Кабутов реализовал штрафной, сделав счет 2:0. Спустя 6 минут «Волгарь» в меньшинстве ответил аналогичным голом со штрафного удара – 2:1, отличился Никита Печенкин.

А еще через 3 минуты белорусский форвард казанцев Виталий Лисакович сохранил гандикап в два гола. На 83 минуте гости вновь отквитали один мяч усилиями Валерия Царукяна. Однако, больше зрители «Ак Барс Арены» голов в матче не увидели. Итоговый счет – 3:2.

По итогам десяти матчей «Рубин» с 19 очками занимает временное первое место в турнирной таблице Первой лиги.

В одиннадцатом туре чемпионата Первой лиги подопечные Леонида Слуцкого сыграют в гостях с ярославским «Шинником».

«Рубин» (Казань) — «Волгарь» (Астрахань) 3:2 (1:0, 2:2)

Состав «Рубина»: Юрий Дюпин (в) – Дмитрий Кабутов, Али Аднан Казим, Егор Тесленко, Илья Самошников (к) – Леон Мусаев, Александр Зотов (Олег Иванов), Алан Дзагоев (Валерий Чуперка) – Джоэль Фамейе (Артем Попов), Руслан Безруков (Игорь Горбунов), Михаил Костюков (Виталий Лисакович)

Состав «Волгаря»: Смирнов Олег (в) - Локтионов Роман (к), Печёнкин Никита, Козлов Данила - Талалай Денис, Смирнов Данила (Никита Капленко), Носов Александр (Илья Ращенин), Гилязетдинов Артур, Стефанович Илья, Лесников Дмитрий, Агеев Михаил (Валерий Царукян)