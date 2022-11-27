«Рубин» обыграл в Казани «Нефтехимик» в матче Первой лиги

«Рубин» в рамках 20-го тура Первой лиги обыграл «Нефтехимик» в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» со счетом 2:0.

Первая половина матча прошла с полным игровым и территориальным преимуществом «Рубина». Казанцы выглядели сильнее соперника и совершали больше опасных выпадов нежели «Нефтехимик». Так что совсем неудивительно, что первый гол в матче забил именно «Рубин».

Алан Дзагоев с передачи Джоэля Фамейе вколотил мяч в девятку ворот Игоря Обухова и забил свой второй гол за казанский клуб, сделав счет в матче 1:0. На большее футболистов двух команд в первом тайме не хватило, и первая сорокапятиминутка закончилась с минимальным преимуществом подопечных Юрия Уткульбаева.

Во втором тайме «Рубин» продолжил нагнетать у ворот гостей, и добился своего на 59-й минуте. Свой первый мяч в составе казанского клуба забил Константин Нижегородов. Молодой центральный защитник отличился после розыгрыша углового с передачи Дмитрия Кабутова. Финальный счет остался таким же – 2:0.

«Рубин» (Казань) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) 2:0 (1:0, 1:0)

После двадцати туров команда Уткульбаева с 37 очками занимает временное второе место в турнирной таблице Первой лиги. В свою очередь «Нефтехимик» с 27 очками идет лишь десятым.