«Рубин» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 13-го тура Первой лиги

«Рубин» на гостевом стадионе имени Ленина в Хабаровске обыграл местный СКА, руководимый Романом Шароновым со счетом 2:1.

В матче против армейского клуба место в воротах казанцев занял Александр Беленов, а с капитанской повязкой команду на поле вывел Олег Иванов. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Антоном Фроловым из Москвы.

Первая половина игры прошла под диктовку гостей и вполне закономерно завершилась в пользу «Рубина». Первый и единственный гол тайма на 11 минуте забил Олег Иванов, реализовавший выход один на один после передачи Игоря Горбунова. После этого опасных моментов, как у казанцев, так и у хабаровчан не было, а первые 45 минут матча так и завершились со счетом 1:0.

Во втором тайме казанцы прижались к свои воротам, а на 62 минуте вышедший на замену Артем Попов сбил в собственной штрафной площади футболиста СКА. Арбитр назначил пенальти, а Илья Петров с одиннадцатиметрового сравнял счет в матче. На 73-й минуте крайний защитник хозяев Магомед Мусалов едва не вывел СКА вперед, но мяч после его удара прошел в сантиметрах от правой штанги ворот Беленова. Однако, на 89 минуте Олег Иванов оформил дубль и принес «Рубину» победу.

После тринадцати туров команда Леонида Слуцкого с 22 очками наряду с «КАМАЗом» и «Арсеналом» занимает временное четвертое место в турнирной таблице Первой лиги.

В четырнадцатом туре чемпионата Первой лиги «Рубин» сыграет с «Краснодаром-2». Игра состоится 16 октября в Казани.

«СКА-Хабаровск» – «Рубин» (Казань) 1:2 (0:1, 1:1)

Состав «Рубина»: Беленов – Кабутов, Али Аднан (Грицаенко), Мартынович, Самошников – Иванов, Апшацев, Дзагоев – Фамейе, Безруков (Попов), Горбунов (Бакаев).