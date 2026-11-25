Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» обыграл «Родину» в заключительном матче группового этапа Кубка России и продолжит выступление в Кубке России, в Пути Регионов.

Первыми счет открыли игроки «Родины» на 38 минуте. Уже со второй попытки контратаковать Абдусаламов справа вырезал диагональ в штрафную, где Артем Максименко создал шикарный гол воспользовавшись «обрезом» «Рубина». Он принял мяч, заодно избавившись от Кабутова, после чего пробил в девятку ворот Нигматуллин

Отыгрались казанцы уже во втором тайме, на 69 минуте встречи. В очередной позиционной атаке Юкич под передачу Рожкова из глубины рванул по левому флангу, где добрался до лицевой, после чего улизнул от соперника и покатил на Сальседо. Эдди убрал защитника слева на замахе, пробил метров с двадцати из-за пределов штрафной, а мяч рикошетом залетел в ближний угол - вратарь на противоходе отреагировать не сумел.

В серии пенальти Артур Нигматуллин отбил три удара, а Солтмурад Бакаев пробил выше ворот, казанцы же реализовали два удара – Начо, Юкич и Йочич реализовали свои удары, а Эдди Сальседо не смог пробить Свинова.

Последний домашний матч казанцы проведут 28 ноября, против «Акрона».