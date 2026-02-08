«Рубин» обыграл «Навбахор» в товарищеском матче в Турции

Фото: rubin-kazan.ru

В Белеке (Турция) завершился товарищеский матч между казанским «Рубином» и узбекистанским «Навбахором». Встреча закончилась победой российской команды со счетом 2:0. Игра прошла в формате двух таймов по 60 минут каждый, сообщает «Чемпионат».

Счет в матче открыл нападающий «Рубина» Энри Мукба, отличившийся на 37-й минуте. Во втором тайме преимущество казанцев увеличил форвард Жак-Жюльен Сиве, забивший гол на 101-й минуте.

Следующий товарищеский матч «Рубин» проведет 14 февраля, соперником станет казахстанский «Кайрат».

В чемпионате России казанский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице. После 18 матчей команда набрала 23 очка. Лидером первенства остается «Краснодар», в активе которого 40 очков.