«Рубин» сыграл вничью с «КАМАЗом» в рамках 7-го тура Первой лиги

«Рубин» на домашнем стадионе «Ак Барс Арена» в Казани сыграл вничью с «КАМАЗом» со счетом 1:1.

Игра против челнинского клуба стала для подопечных Леонида Слуцкого седьмой в рамках сезона Первой лиги. В первом туре «рубиновые» оказались сильнее московской «Родины» (2:0), во втором уступили красноярскому «Енисею» (2:3), в третьем и четвертом сыграли вничью с «Уфой» (0:0) и «Нефтехимиком» (2:2), соответственно, а далее одержали две победы подряд над «Кубанью» (3:0) и «Волгой» (2:1).

В матче против «Кубани» ворота казанцев в очередной раз занял голкипер Юрий Дюпин, а с капитанской повязкой команду на поле вывел Александр Мартынович. Стоит отметить, что впервые в стартовом составе казанцев оказался иракский новичок клуба Али Аднан.

Первая половина игры прошла под диктовку хозяев встречи. Стартовый штурм ворот «Рубину» результата не принес, а свой первый гол в игре казанцы забили в результате контратаки на 16 минуте матча. Новичок команды Али Аднан совершил прорыв по левому флангу и выполнил точную подачу на Дмитрия Кабутова. Правый защитник, в свою очередь, точно пробил в ближний угол, не оставив шансов вратарю «КАМАЗа» Алексею Мамину и забил свой второй гол за «Рубин» в этом сезоне.

Во втором тайме картина изменилась кардинально, и игровой инициативой на протяжении большей части тайма владели челнинцы. Финальный штурм ворот команде Ильдара Ахметзянова принес успех, отличился Амир Мохаммад. Итоговый счет – 1:1.

После семи туров казанский клуб с 12 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. От лидирующего «КАМАЗа» подопечные Слуцкого отстают на 5 баллов.

В восьмом туре чемпионата Первой лиги «Рубин» сыграет дома против владикавказской «Алании». Игра состоится 4 сентября в 18:00 по московскому времени.

В свою очередь, «КАМАЗ» в следующем туре примет в Набережных Челнах калининградскую «Балтику». Начало игры – 4 сентября в 18:00.

«Рубин» (Казань) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) 1:1 (1:0, 0:1)