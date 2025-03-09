«Рубин» обыграл дома «Спартак» в 20 туре РПЛ

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» обыграл дома «Спартак» (2:1) во встрече 20 тура РПЛ. Казанцы прервали семиматчевую победную серию «красно-белых».

В первом тайме подопечные Рашида Рахимова вышли вперед на 9-й минуте. Мирлинд Даку подкараулил ошибку защитника «Спартака» Даниила Денисова, перехватил мяч и расстрелял с близкого расстояния ворота Максименко – 1:0.

Упрочить преимущество хозяева смогли на 28-й минуте. Руслан Безруков протащил мяч по левому флангу и подал в штрафную. Даку перевисел всех в воздухе и отправил мяч вновь в сетку ворот «Спартака» – 2:0

Свой мяч «спартаковцы» забили еще в конце первого тайма, на 42-й минуте, усилиями Барко, который отличился с пенальти – 2:1.

Отметим, что во втором тайме главный арбитр матча Кирилл Левников удалил на 75-й минуте защитника «Спартака» Дуарте и нападающего «Рубина» Мирлинда Даку за стычку недалеко от штрафной