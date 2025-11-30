«Рубин» объявил состав на матч с «Зенитом»
Стал известен состав «Рубина» на матч 17 тура РПЛ с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
Состав ФК «Рубин»:
Вратарь: Евгений Ставер.
Защитники: Егор Тесленко, Константин Нижегородов, Игор Вуячич, Андерсон Арройо, Илья Рожков.
Полузащитники: Богдан Йочич, Далер Кузяев, Никола Чумич.
Нападающие: Дардан Шабанхаджай, Жак Сиве.
По итогам 17 игр «Рубин» находится на 7 строчке турнирной таблицы РПЛ с 23 очками. «Зенит» располагается на 3 месте. В активе петербуржцев 33 очка.