На главную ТИ-Спорт 30 ноября 2025 18:00

«Рубин» объявил состав на матч с «Зенитом»

Стал известен состав «Рубина» на матч 17 тура РПЛ с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Состав ФК «Рубин»:

Вратарь: Евгений Ставер.

Защитники: Егор Тесленко, Константин Нижегородов, Игор Вуячич, Андерсон Арройо, Илья Рожков.

Полузащитники: Богдан Йочич, Далер Кузяев, Никола Чумич.

Нападающие: Дардан Шабанхаджай, Жак Сиве.

По итогам 17 игр «Рубин» находится на 7 строчке турнирной таблицы РПЛ с 23 очками. «Зенит» располагается на 3 месте. В активе петербуржцев 33 очка.

