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Спорт
1 июня 2022  14:08
Дамир Садриев

«Рубин» объявил об уходе нападающего Германа Онугхи

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Форвард Герман Онугха покинул «Рубин» в связи с истечением срока аренды и возвращается в датский «Вайле». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

25-летний нападающий перешел в «Рубин» в сентябре 2021 года на правах аренды и сыграл за казанскую команду 25 матчей, отметившись 3 голами.

Напомним, накануне казанский клуб пополнился сразу пятью новичками: Валерием Чуперкой, Александром Зотовым, Дмитрием Кабутовым, Олегом Ивановым и Артемом Поповым.

Ранее также стало известно, что с истечением срока аренды «Рубин» покинул полузащитник Константин Кучаев.

#фк рубин #футбол #ФНЛ
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