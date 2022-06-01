«Рубин» объявил об уходе нападающего Германа Онугхи

Форвард Герман Онугха покинул «Рубин» в связи с истечением срока аренды и возвращается в датский «Вайле». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

25-летний нападающий перешел в «Рубин» в сентябре 2021 года на правах аренды и сыграл за казанскую команду 25 матчей, отметившись 3 голами.

Напомним, накануне казанский клуб пополнился сразу пятью новичками: Валерием Чуперкой, Александром Зотовым, Дмитрием Кабутовым, Олегом Ивановым и Артемом Поповым.

Ранее также стало известно, что с истечением срока аренды «Рубин» покинул полузащитник Константин Кучаев.