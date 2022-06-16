news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
16 июня 2022  20:28
Дамир Садриев

«Рубин» объявил о возвращении в клуб Камиля Муллина

news_top_970_100

Форвард Камиль Муллин стал футболистом «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Отмечается, что контракт с нападающим подписан на один год, а сам Муллин перешел в «Рубин» на правах свободного агента.

Напомним, 28-летний нападающий ранее уже выступал в составе «Рубина», дебютировав за основную команду казанского клуба в 2014 году еще при тренере Ринате Билялетдинове.

В минувшем сезоне ФНЛ Муллин отметился 5 голами в 21 матче. В свою очередь, «Ротор», за который выступал футболист, занял 18-е место и вылетел во второй дивизион. 

Напомним, в это межсезонье казанский клуб уже подписал контракты сразу с семью новичками: Валерием Чуперкой, Александром Зотовым, Дмитрием Кабутовым, Олегом ИвановымАртемом Поповым, Джоэлем Фамейе и Александром Мартыновичем.

Ранее в связи с истечением срока контракта «Рубин» покинули Владислав Игнатьев и Георгий Зотов.

#фк рубин #футбол #ФНЛ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100