«Рубин» объявил о возвращении в клуб Камиля Муллина

Форвард Камиль Муллин стал футболистом «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Отмечается, что контракт с нападающим подписан на один год, а сам Муллин перешел в «Рубин» на правах свободного агента.

Напомним, 28-летний нападающий ранее уже выступал в составе «Рубина», дебютировав за основную команду казанского клуба в 2014 году еще при тренере Ринате Билялетдинове.

В минувшем сезоне ФНЛ Муллин отметился 5 голами в 21 матче. В свою очередь, «Ротор», за который выступал футболист, занял 18-е место и вылетел во второй дивизион.

Напомним, в это межсезонье казанский клуб уже подписал контракты сразу с семью новичками: Валерием Чуперкой, Александром Зотовым, Дмитрием Кабутовым, Олегом Ивановым, Артемом Поповым, Джоэлем Фамейе и Александром Мартыновичем.

Ранее в связи с истечением срока контракта «Рубин» покинули Владислав Игнатьев и Георгий Зотов.