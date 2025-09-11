«Рубин» объявил о подписании новичка Сиве

ФОто: Фото: eaguingamp.com

Казанский «Рубин» в последний день трансферного окна в России успел подписать французского футболиста камерунского происхождения Жака Сиве.

Контракт с 24-летним нападающим подписан на 4 года, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист перешел из «Генгама», выступающего во второй по значимости французской лиге.

На момент переговоров с «Рубином» у камерунца был действующий контракт с французским клубом, рассчитанный до 2027 года.

Ранее форвард выступал за такие команды, как «Дижон», «Анси» и «Генгам».

В прошлом сезоне Сиве провел за «Генгам» 28 матчей, забил 11 мячей и отдал две передачи.

По данным Трансфермаркета стоимость игрока оценивается в 3 млн. евро.