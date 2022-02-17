«Рубин» объявил о подписании контракта с защитником челнинского КАМАЗа Егором Тесленко

«Рубин» подписал контракт с центральным защитником челнинского КАМАЗа Егором Тесленко. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашение с футболистом рассчитано на 4 года. За «Рубин» Тесленко будет выступать под 4-м номером. По информации Transfermarkt казанский клуб заплатил за переход защитника 233 тысячи евро, сам же портал оценивает игрока в 500 тысяч евро.

Стоит отметить, что на протяжении трех тренировочных сборов в Турции защитник находился на просмотре в «Рубине».

Ранее воспитанник краснодарской «Кубани» выступал за ЦСКА и КАМАЗ. В нынешнем сезоне в составе челнинского клуба забил 5 голов в 24 матчах Футбольной Национальной Лиги.