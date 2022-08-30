«Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником «Нефтехимика» Безруковым

Полузащитник «Нефтехимика» Руслан Безруков стал футболистом «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Отмечается, что контракт с 20-летним игроком подписан на четыре года.

Ранее Безруков выступал за молодежную команду «Ростова», а также за СКА из Ростова-на-Дону. Этим летом футболист перешел в нижнекамский «Нефтехимик».

В текущем сезоне первой лиги полузащитник сыграл за «Нефтехимик» 7 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.