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На главную ТИ-Спорт 12 февраля 2025 12:11

«Рубин» объявил о матче с КНДР на третьих сборах

«Рубин» объявил о матче с КНДР на третьих сборах
Фото: rubin-kazan.ru

Пресс-служба «Рубина» в своем телеграм-канале объявила соперников на третьи зимние сборы в Турции.

14 февраля казанцы сыграют со сборной КНДР, 18 февраля – с «Сочи», а 22 февраля – с «Оренбургом». Время начала встреч будет объявлено позже, сообщает источник.

Вчера национальная команда КНДР играла с «Ленинградцем (2:3), который выступает во Второй лиге.

Напомним, на вторых сборах команда Рашида Рахимова сыграла вничью с «Сурханом» (2:2) и уступила «Нефтчи» (0:1).

«Рубин» завершил первую часть РПЛ на восьмом месте в таблице.

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