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Спорт
26 августа 2022  14:26
Cергей Гаврилов

«Рубин» не продаст «Динамо» Самошникова

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Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов опроверг новость о возможном переходе защитника Ильи Самошникова в «Динамо».

«Мы не намерены продавать Самошникова в «Динамо». Он останется в «Рубине» до конца сезона», – цитирует Сайманова «Спорт-Экспресс».

Уроженец Москвы, 24-х летний Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года, куда он перешел из столичного «Торпедо».

В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду и сделал 2 результативные передачи, всего 60 матчей — 3 гола. Кроме того, три матч Самошников провел под знаменами сборной России. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.

#Рубин #рустем сайманов #Илья Самошников #футбол #первая лига
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