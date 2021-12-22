Сайманов назвал цену за уход Кварацхелии из «Рубина»

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов в интервью «РБ-Спорт» назвал сумму, за которую готов продать грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию.



«Хвича остаётся. А если 20 млн евро дадут? Не смогу отказаться, наверное», – заявил Сайманов.



Ранее сообщалось, что британские клубы «Эвертон», «Вест Хэм» и «Саутгемптон» готовы купить Кварацхелию за 16 млн евро, которые якобы запросил «Рубин». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 18 млн евро.



В этом сезоне Кварацхелия сыграл 15 матчей в чемпионате страны, забил один гол и сделал две результативные передачи. Его контракт с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024 года.



На зимний перерыв в чемпионате РПЛ «Рубин» ушел на десятом месте в турнирной таблице.