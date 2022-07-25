«Рубин» не получит от РПЛ 2 млн рублей из-за задолженности перед иностранными вещателями

Казанский «Рубин» не получит от Российской Премьер-лиги (РПЛ) более 2 млн рублей спонсорских денег за прошлый сезон. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, лига приняла решение не выплачивать деньги выбывшим из РПЛ командам («Рубин», «Уфа», «Арсенал») из-за дебиторской задолженности на сумму около 50 млн рублей от пяти иностранных вещателей.

«Когда контрагенты переведут деньги, они будут распределены между участниками нынешнего сезона», – заявил источник.

Напомним, по итогам прошлого сезона РПЛ «Рубин» занял 15-е место и впервые в истории вылетел в Первую лигу.