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Спорт
25 июля 2022  16:01

«Рубин» не получит от РПЛ 2 млн рублей из-за задолженности перед иностранными вещателями

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Казанский «Рубин» не получит от Российской Премьер-лиги (РПЛ) более 2 млн рублей спонсорских денег за прошлый сезон. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, лига приняла решение не выплачивать деньги выбывшим из РПЛ командам («Рубин», «Уфа», «Арсенал») из-за дебиторской задолженности на сумму около 50 млн рублей от пяти иностранных вещателей.

«Когда контрагенты переведут деньги, они будут распределены между участниками нынешнего сезона», – заявил источник.

Напомним, по итогам прошлого сезона РПЛ «Рубин» занял 15-е место и впервые в истории вылетел в Первую лигу.

#фк рубин #футбол #РПЛ
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