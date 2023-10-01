«Рубин» не может найти лицо: почему Рахимову больно за команду, и когда ждать его футбол

«Рубин» в Казани уступил «Краснодару» со счетом 0:2

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Зашел в раздевалку и сказал команде: «мне за вас больно»

Матч против «Краснодара» во многом оказался очень похож на казанскую игру с «Зенитом». В то время, как «Рубин» изо всех сил пытался что-то придумать в атаке, более мастеровитый соперник без особых проблем забивал сам и делал результат. Казанцы снова попытались навязать свою игру, но реальность такова, что если ты хочешь забирать очки у лидеров, нужно под них подстраиваться. «Рубин» делать этого не стал и абсолютно по делу сгорел – 0:2.

«Я сейчас зашел в раздевалку и команде сказал: «мне за вас обидно, больно, «Краснодар» лидирует, но вы показали, что первое место или пятое место для вас не проблема. До игры я сказал, что этот матч могут решить мелочи. И по игре обидно проигрывать такой матч», – сказал после игры главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.

Наставник казанцев сетовал на то, что результат решили детали. В частности, две ошибки центральных защитников: Мартыновича при первом голе и Грицаенко при втором. В обоих моментах, кстати, игроков не у дел оставил форвард гостей Джон Кордоба. Но вряд ли дело лишь в этом. Не забей «Краснодар» в этих моментах, они бы нашли другие и забили снова. «Быки» действовали уверенно и их лидерство в Премьер-лиге на фоне такого матча не должно вызывать вопросов.

Главный герой матча – Джон Кордоба. На его счету гол и результативная передача Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С другой стороны, нужно четко понимать, что свои баллы «Рубин» должен набирать не здесь. «Факел», «Сочи», «Балтика» – с этими командами казанцы и должны играть с позиции силы. Матч в Воронеже показал, что команда обладает классом, дабы обыгрывать конкурентов по турнирной таблице. А учитывая, что с октября по декабрь календарь у «Рубина» будет явно легче, очковый запас Рахимова еще впереди.

«Есть положительные моменты, больно, но нужно уметь терпеть удары, делать выводы. Надо двигаться дальше, это процесс становления и отработки элементов, которые должны быть в игре», – отмечает специалист.

Новички держат «Рубин» на плаву

К положительным моментам можно отнести и игру новичков. Глядя на состав, становится очевидно, что если бы не приобретения, Рахимов вполне мог бы «паковать чемоданы» еще в августе. Нынешний «Рубин» – это на 90% игра летне-осенних трансферов.

Стандарты Ранджеловича сейчас, наверное, главное оружие «Рубина» в атаке Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мирлинд Даку хоть и был призван в Казань забивать голы, проделывает огромный объем черновой работы. Валентин Вада не играл в футбол три месяца, но уже делает разницу. Виден потенциал и у Николы Чумича, а стандарты Лазара Ранджеловича сейчас, наверное, главное оружие «Рубина» в атаке.

«Даку добавляет. То, что он умеет со своим ростом, обыграть 1-2, продавить. Надеюсь, этот прогресс продолжится, и наладится взаимопонимание, когда те же Чумич и Вада будут отдавать передачи, какие могут», – считает Рахимов.

Единственный из «старичков», кто хоть как-то держит уровень, Дмитрий Кабутов. Остальные уже либо проиграли конкуренцию новичкам, либо держатся за стартовый состав из-за их отсутствия, как защитники Мартынович, Грицаенко или голкипер Юрий Дюпин. Даже лучший бомбардир «Рубина» в Первой лиге Джоэль Фамейе не всегда выходит в старте, а о Виталии Лисаковиче вспоминать теперь даже не приходится.

Единственный из «старичков», кто хоть как-то держит уровень, Кабутов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Когда ждать «рахимовский» футбол?

При всем при этом есть стойкое ощущение, что команда до сих пор не нашла свое «лицо». Во что играет «Рубин»? Какую игру ставит Рашид Рахимов? Здесь и сейчас не скажет, наверное, никто. Футбол Слуцкого был нацелен на владение мячом, Уткульбаев играл от «печки». Рахимов, кажется, пытается соблюсти баланс, но получается как-то скомкано и очень неуверенно.

С «Краснодаром» мы впервые в сезоне со стартового свистка увидели атакующую расстановку 3-4-3 с высоко поднятыми латералями и вингерами по краям. «Рубин» отдал центр поля в надежде на ширину, но не помогло и это. При этом еще в Воронеже Рахимов играл с двумя нападающими.

«Когда нам ждать «рахимовский» футбол? Я не могу вам конкретную дату назвать. Сейчас постепенно изменения приходят, но это непростой процесс. Мы не можем говорить только об обороне. Мы хотим баланса. Хочется играть, чтобы зрители получали удовольствие. Нас наказывали за потерю концентрации, это процесс перестроения», – отвечает после игры главный тренер.

«Не можем говорить только об обороне. Хотим баланса. Чтобы зрители получали удовольствие» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Метания из стороны в сторону продолжаются. А тем временем, позади уже треть сезона.

«Рубин» – 13-й в РПЛ и в шаге от вылета в Кубке

Выше было сказано про легкий календарь. Но все это условно. Понятно, что для «Рубина» сейчас даже выезды в Сочи и Калининград не обещают три очка. Скорее наоборот – как шанс на победу такие игры должны восприниматься хозяевами. Но все же игры под занавес календарного года – реальная надежда «Рубина» на повышение в турнирной таблице чемпионата.

Но это будет позже. Перед перерывом на ноябрьские матчи сборных казанцы съездят в Грозный. А за несколько дней до этого проведут, вероятно, решающий матч в группе Кубка России. В случае поражения в Екатеринбурге, «Рубин» фактически распрощается с шансами на продолжение борьбы в турнире. Но судя по ответам Рахимова, кажется, особо цепляться за Кубок в клубе и не собираются.

Матч «Рубин» – «Краснодар» посетили 5557 зрителей. Антирекорд для Казани в чемпионате Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сейчас в кубке мы попробуем менять. Кто-то покажет игру на хорошем уровне – это плюс для обороны. Нам нужна сыгранность в обороне. То, что мы пропускаем, сегодня эти мячи были очень простыми», – подчеркивает главный тренер, намекая на предстоящую ротацию.

«Рубин» после поражения от «Краснодара» опустился на 13-е место в чемпионате. Учитывая плотность в подвале таблицы, перспективы есть как для роста, так и для падения. Куда качнется маятник?

«Рубин» (Казань) – «Краснодар» (Краснодар) – 0:2 (0:1, 0:1). 30 сентября 2023. Казань. Ак Барс Арена. 5 557 зрителей. Судья – Чебан.

Голы: Кордоба, 24; Олусегун, 86.

Состав «Рубина»: Дюпин (в), Кабутов, Мартынович (к) (Зотов, 82), Вуячич, Грицаенко, Рожков, Иву, Чумич, Ранджелович, Вада (Фамейе, 68), Даку.