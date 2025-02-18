«Рубин» не будет показывать матч с «Сочи» по тактическим соображениям

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» не будет показывать сегодняшний матч с «Сочи» по тактическим соображениям. Об этом корреспонденту «ТИ-Спорт» сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Напомним, встреча с южанами начнется 18 февраля в 17:00 по мск. Матч против «Сочи» станет вторым для «Рубина» в рамках заключительных зимних сборов в Турции.

Ранее казанцы уступили сборной КНДР в очном противостоянии со счетом 1:4. Для «Сочи» товарищеский матч против «Рубина» станет вторым за два дня. Вчера подопечные Роберта Морено сыграли вничью с ЦСКА (0:0).