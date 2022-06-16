«Рубин» называют безоговорочным фаворитом сезона в ФНЛ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский «Рубин», неожиданно для большинства футбольных экспертов сменивший прописку в элитном футбольном дивизионе на место во второй по рангу лиге, похоже, не планирует надолго задерживаться в ФНЛ.

Провальная концовка прошлого сезона, когда подопечные Леонида Слуцкого проиграли в четырех матчах Премьер-лиги подряд и заняли итоговое 15-е место в таблице, стоила «Рубину» прописки в высшем дивизионе страны. И теперь казанцы хотят оперативно и как можно более уверенно вернуть себя в число лучших клубов России. Все же Футбольная национальная лига – явно не тот уровень, на котором хотели бы видеть клуб руководители и болельщики.

Судя по тому, как в казанском клубе начали готовиться к новой кампании на сборах, а также исходя из котировок на победу в ФНЛ, которыми «Рубин» наградили аналитики беттинг-рынка, сомнений в успешности выполнения важной задачи футболистами и тренерами футбольного флагмана Татарстана не так уж и много. Как сообщает Бетонмобайл, в данный момент коэффициенты на победу казанцев во втором по силе дивизионе России свидетельствуют о более чем 55% вероятности успеха команды. Для сравнения: у главных конкурентов «Рубина» и по совместительству – «коллег» по синхронному вылету из РПЛ в прошлом сезоне, тульского «Арсенала» и «Уфы», лишь 25% и 19% шансов на победу в ФНЛ соответственно. Показатели весьма красноречивые.

Главными факторами, по которым «Рубину» пророчат уверенный успех в новом сезоне, являются сила состава и тренерский опыт Леонида Слуцкого. Казанцы не только не растеряли пока своих лидеров основы, выступавшей на уровне Премьер-лиги в прошлой кампании, но и уже успели усилиться летом. Главным переходом в стан «Рубина» стоит называть форварда Джоэля Фамейе, которого казанцы заполучили из «Оренбурга», где нападающий демонстрировал результативный футбол и немало забивал. Читая интервью со спортивными аналитиками, касающиеся этого ганского форварда, нельзя не отметить лестные отзывы о его бомбардирском чутье и умении правильно выбирать позицию. Что, безусловно, пригодится новой команде Фамейе, ставящей перед собой амбициозные цели.

Но не только позицию форварда усилили летом в Казани. В других линиях также появились новички. «Рубин» подписал полузащитника «Кубани» Валерия Чуперку, игроков «Уфы» Дмитрия Кабутова и Олега Иванова, хавбека «Енисея» Александра Зотова и вингера «Балтики» Артема Попова. Судя по всему, глубина состава будет обеспечена тренерскому штабу Леонида Слуцкого. И ведь трансферное окно еще не спешит закрываться, а значит – возможны новые приобретения.

Пока нет детального расписания на старте нового сезона ФНЛ, но очевидно, что «Рубину», вне зависимости от календаря, нужно с первых же туров оказывать свое превосходство в непривычном для себя дивизионе, и судя по настрою игроков с первых дней сборов – в казанском коллективе не намерены задерживаться «на нижнем этаже российского футбола».