«Рубин» назвал соперников на третьем тренировочном сборе в Турции

Сегодня, 12 февраля, «Рубин» начал свой третий заключительный сбор в турецком Белеке перед возобновлением сезона.

В понедельник, 14 февраля, казанский клуб проведет первый контрольный матч против самарских «Крыльев Советов» в 15.00 по московскому времени. В четверг, 17-го числа, команде Леонида Слуцкого предстоит матч с московским «Динамо» (17.00), а 21-го, в следующий понедельник, — с казахстанским «Тоболом» (17.00).

Стоит отметить, что заключительный третий тренировочный сбор «Рубина» в турецком Белеке продлится до 25 февраля. Сезон для казанцев начнется 28 февраля матчем против санкт-петербургского «Зенита».

Ранее подопечные Леонида Слуцкого в рамках контрольной игры сыграли вничью с грузинским «Динамо» из Батуми со счетом 2:2. Эта ничья стала для «Рубина» четвертой подряд в турецком Белеке.