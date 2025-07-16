«Рубин» – наш достойный бренд»: что сказал Минниханов клубу перед новым сезоном РПЛ

Сегодня на базе футбольного клуба «Рубин» состоялась встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с тренерским штабом, футболистами и руководством казанской команды. В преддверии старта очередного сезона РПЛ руководитель республики сказал напутственные слова игрокам и выразил свою поддержку. Как это было – читайте в репортаже «ТИ-Спорта».





Третий год подряд Раис Татарстана перед стартом сезона приезжает на клубную базу и дает напутствие игрокам и тренерскому штабу «Рубина»

Фото: rais.tatarstan.ru

«Вы – наша команда, мы вместе с вами»

С момента выхода «Рубина» из Первой лиги в РПЛ Рустам Минниханов сделал свою летнюю встречу с командой традиционной. Вот уже третий год подряд Раис Татарстана приезжает на клубную базу и дает напутствие игрокам, тренерскому штабу, персоналу «Рубина» перед стартом сезона.

«Огромные слова благодарности за ваше упорство и старание. Считаю, что у нас неплохой результат, исходя из наших позиций. Но мы будем работать и дальше. Вы видите, насколько командная и системная работа идет в части формирования инфраструктуры. Вы видите работу тренерского штаба, работу клуба в части привлечения болельщиков. Вы – наша команда, мы вместе с вами. Конечно, бывают какие-то вопросы, но мы вас вслух не ругаем. Таких моментов чтобы было у нас меньше. Самое главное – берегите себя, чтобы не было травм. Мы будем молиться за вас. Мусульмане – по-мусульмански, православные – по-православному. Есть и болельщики других религий. Вы – наша команда, «Рубин» – это наш бренд, достойный бренд. Хаерле сагатьте, в добрый час!» –обратился в своем приветственном слове Рустам Минниханов к команде.

Последний сезон «Рубина» в РПЛ подарил достаточно поводов для оптимизма. Казанцы заняли в чемпионате седьмую строчку по итогам 30 туров, зарекомендовав себя крепкой, организованной и неуступчивой командой. Выше казанцев расположились в таблице исключительно клубы со значительно большим бюджетом, чем у «Рубина». За годы существования под руководством Рашида Рахимова у команды появился свой конкретный почерк, а отдельные футболисты, как, например, Мирлинд Даку, вовсе своей фигурой сформировали солидный класс коллектива.

На это сделал упор в своей речи и президент Правления АНО ФК «Рубин» Марат Сафиуллин.

Марат Сафиуллин: «Сегодня команда стала сильной, с характером, у нас нет соперников, у которых мы не можем выиграть» Фото: rais.tatarstan.ru

«Сегодня команда стала сильной, с характером, у нас нет соперников, у которых мы не можем выиграть. В каждом матче наши футболисты выкладываются на сто и больше процентов. С вашей (он обратился к Рустаму Минниханову, – прим. «ТИ-Спорта») помощью мы хотим стать еще сильнее, будем развиваться. Работает наша академия, спортивный клуб, и мы будем делать всё, чтобы создать национальную футбольную идею в нашей республике. Уважаемые футболисты, тренерский штаб, хочу пожелать вам удачи в новом сезоне. Чтобы обошлось без травм. Мы – сильная команда, нам все по плечу. Алга, «Рубин»!» – сказал Сафиуллин.

Поэтому неудивительно, что с конца весны в контексте «Рубина» преобладает все больше разговоров о том, что казанский клуб амбициозно настроен на сезон РПЛ 2025/26. А некоторые игроки команды уже сейчас не стесняются говорить о высоких задачах в чемпионате на предстоящий год.

«Рубин» подтверждает свои амбиции работой на трансферном рынке

В последний сезон главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов неоднократно подчеркивал, что для прогресса команды ей необходимо делать шаг вперед каждый год. Это, к слову, наставник казанцев отмечал и в июньском интервью «ТИ-Спорту». С весьма средним бюджетом и не самой богатой палитрой игроков Рахимов дал хороший результат в прошлом сезоне. И, судя по всему, руководство республики заметило сначала успехи тренера, а потом и его просьбы.

Рустам Минниханов: «Вы – наша команда, мы вместе с вами. Конечно, бывают какие-то вопросы, но мы вас вслух не ругаем» Фото: rais.tatarstan.ru

За последние два месяца Рустам Минниханов проводит уже вторую встречу с Рашидом Рахимовым. Первая состоялась в конце мая и носила скорее неофициальный характер. Наставник «Рубина» поделился своими планами на летнее трансферное окно и тем, как он видит дальнейшую постройку команды. С момента этой встречи Рахимова и Минниханова прошло уже более 1,5 месяца.

За это время «Рубин» продлил контракт с Мирлиндом Даку на четыре года. Он стал четвертым по стоимости контракта игроком в РПЛ. Также казанцы подписали новые долгосрочные соглашения с Игором Вуячичем, Егором Тесленко и Маратом Апшацевым. Кроме того, «Рубин» усилился гондурасским защитником Денилем Мальдональдо, переманив его из румынского чемпионата приблизительно за 1 млн евро.

Работа «Рубина» на трансферном рынке пока полностью подтверждает амбиции команды побороться за топ-5 в следующем сезоне РПЛ. При этом очевидно, что это только начало трансферной кампании менеджмента казанцев. В ближайшее время «Рубин» должен усилить как минимум один центральный полузащитник.

Работа «Рубина» на трансферном рынке пока полностью подтверждает амбиции команды побороться за топ-5 в следующем сезоне РПЛ Фото: rais.tatarstan.ru

«Характер «Рубина» – это бренд сегодня в Татарстане»

На встрече с командой Рустаму Минниханову подарили комплект новой формы «Рубина» сезона 2025/26. Футболку багрового цвета с номером 99 вручил Раису капитан команды Олег Иванов. Меньше чем через месяц лидеру раздевалки «Рубина» исполнится уже 39 лет. Однако Иванов продолжает быть важной фигурой для команды – как на поле, так и за его пределами.

«Рустам Нургалиевич, спасибо вам за то, что делаете для команды. Мы это очень чувствуем, ценим. В свою очередь будем стараться вас чаще радовать, ждем вас на играх, ждем вас и в раздевалке. Мы всегда рады, когда руководство республики проявляет интерес к клубу. Спасибо вам за то, что делаете для детского спорта, это очень круто и важно. И ждем вас на домашних играх!» – поблагодарил Иванов Рустама Минниханова.

В последние сезоны Раис РТ все чаще стал появляться на домашних матчах «Рубина». О большой любви Минниханова к хоккею и клубу «Ак Барс» хорошо известно всем, однако и на футбол в Казани Раис Татарстана ходит. К слову, на недавнем Суперкубке России, который как раз проходил в столице Татарстана (12 июля), Рустам Минниханов смотрел матч в компании с главой РФС Александром Дюковым. С ним руководитель Татарстана подписал в тот же день специальное соглашение о сотрудничестве по развитию футбола в регионе.

С учетом высоких ожиданий в следующем сезоне главный тренер команды Рашид Рахимов будет, безусловно, пребывать под давлением, которого у него еще не было за прошедшие годы работы в «Рубине». Но наставника казанцев оно точно не пугает. Рахимов давно желал нового вызова с «Рубином». Что ж, он его получил и вряд ли может быть недоволен этим.

«Рустам Нургалиевич, с тех пор, как вы взяли кураторство над нами, и благодаря вам, Марат Адипович, мы сделали шаг вперед. Но мы должны сказать о том, что для нас этого мало, мы не должны останавливаться. У нас есть хорошая поддержка, есть все возможности, поэтому каждый, начиная от меня и заканчивая всеми остальными работниками, должен держать планку, мы должны двигаться вперед. Когда я приходил сюда, я обещал, что здесь равнодушных не будет – мы будем стараться сохранить эти качества, которые сделали нас сильными. Каждый из вас сделал шаг вперед. Еще много впереди таких шагов, но для этого нужно самопожертвование – без травм, но количество выигранных единоборств, в футболе их каждый матч очень много, нужно повышать», – сказал Рахимов сегодня.

Видео: t.me/galimovatatarstan