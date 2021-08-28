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28 августа 2021  15:44

«Рубин» намекнул на переход в команду датского полузащитника Андреса Дрейера

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«Рубин» намекнул на переход в команду датского полузащитника Андреса Дрейера
Андрес Дрейер
Фото: www.transfermarkt.ru

Казанский «Рубин» разместил любопытное видео с сообщением-стихотворением в своих соцсетях, намекнув на скорый трансфер в команду 23-летнего полузащитника Андерса Дрейера из датского клуба «Мидтьюлланн».

Первые буквы в строках сообщения составляют фамилию и имя новичка команды – Дрейер Андерс.

В сезоне-2019/2020 этот игрок выступал в голландском «Херенвене» и в матче против «Витесса», которым руководил Леонид Слуцкий, Дрейер сделал голевой пас, после которого был забит третий мяч в ворота «Витесса». Тогда команда Слуцкого проиграла четвертый матч подряд (2:3), сам тренер подал в отставку и через месяц возглавил «Рубин».

Теперь Слуцкий и Дрейер будут работать вместе в Казани.

#фк рубин #леонид слуцкий
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