«Рубин» намекнул на переход в команду датского полузащитника Андреса Дрейера

Андрес Дрейер

Фото: www.transfermarkt.ru

Казанский «Рубин» разместил любопытное видео с сообщением-стихотворением в своих соцсетях, намекнув на скорый трансфер в команду 23-летнего полузащитника Андерса Дрейера из датского клуба «Мидтьюлланн».

Давайте вспомним

Роскошный гол –

Его забил

Йенс Одгор!

Ещё зацените не менее

Роскошный ассист!



А уже

На следующий

День,

Ещё не зная, что его ждёт, в

Россию вернулся

Слуцкий Леонид Викторович! pic.twitter.com/qICb6mBcE4 — «Рубин» Казань (@fcrk) August 28, 2021

Первые буквы в строках сообщения составляют фамилию и имя новичка команды – Дрейер Андерс.

В сезоне-2019/2020 этот игрок выступал в голландском «Херенвене» и в матче против «Витесса», которым руководил Леонид Слуцкий, Дрейер сделал голевой пас, после которого был забит третий мяч в ворота «Витесса». Тогда команда Слуцкого проиграла четвертый матч подряд (2:3), сам тренер подал в отставку и через месяц возглавил «Рубин».

Теперь Слуцкий и Дрейер будут работать вместе в Казани.