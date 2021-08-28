«Рубин» намекнул на переход в команду датского полузащитника Андреса Дрейера
Казанский «Рубин» разместил любопытное видео с сообщением-стихотворением в своих соцсетях, намекнув на скорый трансфер в команду 23-летнего полузащитника Андерса Дрейера из датского клуба «Мидтьюлланн».
Давайте вспомним— «Рубин» Казань (@fcrk) August 28, 2021
Роскошный гол –
Его забил
Йенс Одгор!
Ещё зацените не менее
Роскошный ассист!
А уже
На следующий
День,
Ещё не зная, что его ждёт, в
Россию вернулся
Слуцкий Леонид Викторович! pic.twitter.com/qICb6mBcE4
Первые буквы в строках сообщения составляют фамилию и имя новичка команды – Дрейер Андерс.
В сезоне-2019/2020 этот игрок выступал в голландском «Херенвене» и в матче против «Витесса», которым руководил Леонид Слуцкий, Дрейер сделал голевой пас, после которого был забит третий мяч в ворота «Витесса». Тогда команда Слуцкого проиграла четвертый матч подряд (2:3), сам тренер подал в отставку и через месяц возглавил «Рубин».
Теперь Слуцкий и Дрейер будут работать вместе в Казани.