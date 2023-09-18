«Рубин» над зоной вылета: почему Рахимов сетует на фарт, а «Спартак» популярнее «Зенита»

«Рубин» на глазах у 10 тысяч зрителей в Казани разгромно уступил «Зениту» со счетом 0:3

Фото: rubin-kazan.ru

«Зенит» выиграл на классе, «Рубину» не хватило фарта»

К очному противостоянию в Казани «Рубин» и «Зенит» подходили после двухнедельной паузы. И те и другие под занавес трансферного окна отметились усилениями. Но если питерцы сделали это точечно, то казанцы в самый дедлайн разразились сразу пятью приобретениями. Многие новички Рашида Рахимова не играли по несколько месяцев и еще банально не готовы. Но один все же дебютировал в стартовом составе. Лазар Ранджелович вышел в центре полузащиты «Рубина» и провел неплохой матч.

Однако вряд ли это сравнится с дебютом за «Зенит» Вильсона Изидора. Французский форвард, скандально перешедший на неделе из «Локомотива», забил уже на 8-й минуте, сделав это чуть ли не первым касанием в матче, – 1:0. Забегая вперед, скажем, что гол Изидора стал не только первым, но и победным. «Рубин» пытался давить более мастеровитого соперника, но пропустил еще два. После игры Рахимов это объяснил недостатком класса его подопечных.

«Чего не хватило? Класса. Они показали, что нас превосходят. Они допустили меньше ошибок, качественнее контролировали мяч. Они реализовали всё, что создали. Свои же моменты мы не доводили до опасности. Сегодня мы играли с командой, у которой уровень мастерства выше нашего», – сказал после игры главный тренер казанцев.

«Чего не хватило? Класса. Они реализовали всё, что создали» Фото: rubin-kazan.ru

Помнится, как один из предыдущих тренеров «Рубина» в интервью на федеральных каналах уже делал аналогичные громкие заявления про недостаток класса его футболистов. Чем это закончилось тогда? Вылетом его команды из Премьер-лиги, а затем и отставкой. Игроки тоже люди и тоже читают интервью. Подобные, пусть и объективные высказывания могут не очень благоприятно сказаться на психологии команды.

Но в чем же проявлялся класс «Зенита»? В микромоментах. В первом голе не добежал Рожков, во втором позиционно ошибся Ашурматов, в третьем – коллективная ошибка полузащитников, не сфоливших на Венделе. Тренер и игроки «Рубина» после матча в один голос сетовали, что питерцы создали у казанских ворот всего три момента и реализовали их все до единого. Вероятно, они и правы. Проблема лишь в том, что у самого «Рубина» подобных стопроцентных моментов не было совсем.

«Как оценить новичков? Пока ничего не могу сказать»

Вообще привнести в казанскую команду так называемый класс должны были обещанные новички. Однако в клубе до последнего запрягали с трансферами, и теперь оказалось, что не все футболисты еще готовы играть все 90 минут. А кто-то, как Егор Сорокин, и вовсе оказался вне заявки.

Новичок «Рубина» Лазар Ранджелович вышел в стартовом составе против «Зенита» Фото: rubin-kazan.ru

«Мы взяли игроков, конечно, немного опоздали. У нас были определенные проблемы, нужно с пониманием отнестись. В клубе тоже хотели и искали возможности усилиться. Получилось поздно, но ничего не поделаешь. Придется в цейтноте все это вписывать», – комментирует селекционную работу клуба Рахимов.

Если же оценивать дебют новичков, то вышедшие на поле ситуацию как минимум не ухудшили. Ранджелович играл на месте выдвинутого вперед центрхава и смотрелся в тройке гармонично. Вышедший вместо него Никола Чумич выглядел чуть сыровато, а Валентин Вада с ходу показал, что его главные качества – работоспособность и энергичность. Аргентинский футболист за 29 минут посадил на желтые карточки сразу двух игроков «Зенита».

Однако Рахимов на пресс-конференции от восторженных высказываний отказался и заявил, что оценивать игру новичков стоит на более длинной дистанции.

«Пока ничего не могу сказать. Они тренировались один день, им играть с листа достаточно сложно, они не знают команду, не знают чемпионат, не знают, во что мы играем. Все это только теоретически, на практике они это не проходили», – подчеркнул главный тренер.

«Мы взяли игроков, конечно, немного опоздали. Получилось поздно, но ничего не поделаешь» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вратарская позиция – главная проблема «Рубина»?

Но если некий запас прочности на полевых амплуа у команды имеется, то вратарский вопрос вновь встал ребром. «Рубин» и до матча с «Зенитом» был самой пропускающей командой Премьер-лиги, но накануне голов в воротах Юрия Дюпина стало еще на три больше.

Корреспондент «ТИ-Спорт» решил узнать, видит ли Рашид Рахимов в этом систематическую проблему. На что последовал ответ про отсутствие грубых ошибок и банальное невезение.

«Сводить к тому, что виноват только вратарь, неправильно. В каком из сегодняшних мячей можно винить Дюпина? Я знаю об этой продвинутой статистике, но она меня никак не успокаивает. Везение тоже должно присутствовать, но его пока нет», – отвечает Рахимов.

Действительно, грубейших ошибок Юрий, может, и не допускает. Но ведь и не выручает. Ловить чистые мячи способны и Никита Янович, и Егор Шамов. Основной же голкипер должен минимизировать голы в критических ситуациях – хотя бы 50 на 50. У вратаря «Рубина» визуально – 10 на 90. Отсюда и 18 пропущенных в 8 матчах (больше 2 голов за игру).

«В каком из сегодняшних мячей можно винить Дюпина? Везение тоже должно присутствовать, но его пока нет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что до продвинутой статистики, про которую говорит Рахимов, то согласно ей «Рубин» должен был пропустить не 18 голов, а 9. Понятно, что цифры xGa не могут быть полностью объективными и стоит делать поправку на аномалии в виде неберущихся голов в девятку. Но таковых в этом сезоне было совсем немного. На банальное невезение свалить не получится.

К тому же Дюпин в этом сезоне аутсайдер не только по пропущенным голам, но и по проценту отраженных ударов. До игры этот показатель составлял 59%. Сейчас, вероятно, он стал еще ниже.

«Рубин» свалился на 14-е место, а «Спартак» популярнее «Зенита»

После поражения от «Зенита» казанцы свалились в турнирной таблице еще на одну строчку. Помог «Оренбург», уверенно разобравшийся накануне в Москве с «Локомотивом» – 2:0. Таким образом, «Рубин» уже 14-й и от зоны вылета команду Рахимова отделяет всего одна позиция и два очка.

Примечательно, что в следующем туре Премьер-лиги казанские футболисты поедут в гости как раз к прямому конкуренту за выживание. Выездная игра с «Факелом» в Воронеже будет очень тяжелой не только с точки зрения логистики, но и психологии. «Балтика» на неделе принимает «Ахмат», и в случае двух неприятных обстоятельств «Рубин» рискует и вовсе оказаться на последнем, 16-м месте в чемпионате. Так низко в таблице казанцы не были очень давно.

Однако до Воронежа «Рубину» предстоит сыграть домашний матч Кубка России с «Ростовом». Игра состоится 20 сентября в 17:15 по московскому времени, и если бы не столь раннее для буднего дня время, она могла бы заполучить неплохую посещаемость. Например, как в игре с «Зенитом». Встречу с «сине-бело-голубыми» посетили 10 429 зрителей. Правда, даже это довольно мало, как для выездной игры действующего чемпиона в футбольном городе-миллионнике.

Матч «Рубин» – «Спартак» в Казани посетили почти 18 тысяч зрителей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России принято спорить, какая команда на сегодняшний день самая популярная в стране. Кандидата два. По одним меркам популярнее выходит «Спартак», по другим – «Зенит». Однако если прибегнуть к способу вычисления в виде количества болельщиков на гостевых матчах, клуб из Москвы – вне конкуренции. Августовский поединок между «Рубином» и «Спартаком» посетили 18 тысяч зрителей, из которых визуально больше половины были «красно-белыми».

В матче же с питерцами «Рубин» чуть ли не впервые в сезоне играл на полностью домашнем стадионе, а фанатский сектор «Зенита» выглядел даже слабее, чем у «Оренбурга» и «Крыльев Советов». Так что вопрос о популярности двух клубов, как минимум в Казани, должен быть окончательно закрыт.

«Рубин» (Казань) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:3 (0:1). 17 сентября 2023. Казань. «Ак Барс Арена». Судья – Шафеев (Волгоград)

Голы: Изидор, 8; Кассьера, 55; Клаудиньо, 59