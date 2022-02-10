«Рубин» на «зимовке»: обновление в атаке и «ничейный синдром»

Казанский «Рубин» готовится к старту второй части футбольного сезона 2021/22, и мы отметим основные события, произошедшие в стане футбольного флагмана Татарстана во время «зимних каникул».

Начав сезон с череды побед и даже на какое-то время возглавив турнирную таблицу РПЛ, «Рубин» впоследствии не выдержал напряженного графика и кадрового давления, откатившись к наступлению зимы на 10-ю строчку в таблице чемпионата. Чтобы подобного спада не произошло в весенней части кампании, руководство «Рубина» и тренерский штаб во главе с Леонидом Слуцким предприняли ряд важных действий во время зимней подготовки.

Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Усиление атаки из столицы

Одной из причин, по которой «Рубину» не удалось ровно пройти всю дистанцию в осенний период сезона, была кадровая нестабильность в клубе. Все началось с тяжелой травмы Хвичи Кварацхелии, а продолжилось демаршем главного бомбардира команды Джордже Деспотовича, который впоследствии был сперва выведен из состава, а зимой и вовсе отдан на правах свободного агента в тульский «Арсенал».

Хвича Кварацхелия Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

На смену упрямому балканцу из московского «Локомотива» был приобретен молодой белорусский форвард Виталий Лисакович. Однако на этом усиление атаки «Рубина» не закончилось, причем, что интересно, новые игроки на подмогу прибыли также преимущественно из столицы России. В «Спартаке» был приобретен вингер Александр Ломовицкий, а в ЦСКА взят в аренду атакующий хавбек Константин Кучаев.

Константин Кучаев Фото: rubin-kazan.ru

Добавим сюда переход из «Томи» центрального хавбека Марата Апшацева и получим очень существенное усиление средней линии и атаки, которое, как свидетельствуют прогнозы на спорт, касающиеся российского чемпионата, обязано помочь «Рубину» поправить свою статистику результативности. Хотя и к защите у Леонида Слуцкого было немало претензий по итогам концовки первой части кампании в РПЛ – слишком уж много коллектив пропускал в свои ворота.

Ничейное зимнее «турне»

Помимо работы с кадрами, «Рубин» активно проводит и контрольные матчи во время зимнего перерыва в чемпионате. И вот что интересно — пока что все товарищеские поединки команды Слуцкого завершаются вничью. «Миром» закончились матчи с воронежским «Факелом» (4:4), польской «Вислой» и подмосковными «Химками» (дважды по 0:0), а также с грузинским «Динамо» из Батуми (2:2).

Безусловно, во время подготовки результаты не являются важной частью процесса, и тренерский штаб «Рубина» не особо расстраивается из-за большого количества ничьих. Однако болельщики не могут не переживать из-за столь неубедительных итогов матчей с далеко не самыми сильными оппонентами. А также с опаской вспоминают сезон 2019/20, когда казанский клуб был одним из лидеров РПЛ по количеству ничьих, сыграв более трети своих матчей в чемпионате (11 из 30) на итоговый раздел баллов.

На данный момент «Рубин» занимает в таблице РПЛ десятую строчку, набрав 22 очка в 18 турах. От квартета лучших команд сезона казанцев отделяют 8 очков. Но есть у представителя Татарстана и другой способ пробиться в еврокубки — через Кубок России, где «Рубин» уже прошел в 1/8 финала и сыграет на этой стадии против представителя ФНЛ — «Ротора» из Волгограда.