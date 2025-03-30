«Рубин» на выезде встретится с питерским «Зенитом»

Фото: rubin-kazan.ru

Команда Рашида Рахимова сегодня гостит у действующих чемпионов России, питерского «Зенита» в рамках 22 тура российской Премьер-лиги.

Казанцы располагаются на седьмом месте в таблице РПЛ, набрав 32 очка после 21 проведенной встречи. «Рубин» отстает от пятерки лидеров чемпионата на 7 очков. После возобновления чемпионата казанский клуб уступил «Ахмату» в гостях (1:2), одержал победу над «Спартаком» на своем поле (2:1) и над «Пари НН» (1:0).

Неудачное выступление «сине-бело-голубых» перед международной паузой, которое увенчалось поражением от «Спартака» (1:2), отбросило «Зенит» на третью позицию, сравняв его по очкам с «красно-белыми». Теперь у «Зенита» и «Спартака» по 43 балла. «Краснодар» воспользовался осечкой конкурентов, оторвавшись на три очка.

В случае победы «Рубина» или ничьи, питерцы могут серьезно отстать от лидеров и шансы на очередное чемпионство в юбилейный год станут призрачными.

Стартовый свисток в сегодняшнем матче назначен на 19:30 по московскому времени.