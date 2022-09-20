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Спорт
20 сентября 2022  11:20

«Рубин» на втором месте после десяти туров Первой лиги, «КАМАЗ» – четвертый

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Казанский «Рубин» поднялся на второе место в турнирной таблице Первой лиги по итогам десяти сыгранных туров.

Теперь в активе команды Леонида Слуцкого 19 баллов. По этому показателю казанцы сравнялись с калининградской «Балтикой». Бывший лидер чемпионата, челнинский «КАМАЗ» по итогам тура опустился на четвертую строчку. Лидирует в турнире владикавказская «Алания».

Стоит отметить, что еще один представитель Татарстана в Первой лиге, нижнекамский «Нефтехимик» занимает девятую строчку чемпионата:

Турнирная таблица Первой лиги (топ-5):

  1. «Алания» (Владикавказ) – 21 балл
  2. «Рубин» (Казань) – 19
  3. «Балтика» (Калининград) – 19
  4. «КАМАЗ» (Набережные Челны) – 18
  5. «Динамо» (Махачкала) – 17


Ранее «ТИ-Спорт» опубликовал материал, в котором подвел итоги 10-го тура Первой лиги.

#футбол #первая лига #фк рубин #фк камаз #ФК Нефтехимик
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