«Рубин» на втором месте после десяти туров Первой лиги, «КАМАЗ» – четвертый

Казанский «Рубин» поднялся на второе место в турнирной таблице Первой лиги по итогам десяти сыгранных туров.

Теперь в активе команды Леонида Слуцкого 19 баллов. По этому показателю казанцы сравнялись с калининградской «Балтикой». Бывший лидер чемпионата, челнинский «КАМАЗ» по итогам тура опустился на четвертую строчку. Лидирует в турнире владикавказская «Алания».

Стоит отметить, что еще один представитель Татарстана в Первой лиге, нижнекамский «Нефтехимик» занимает девятую строчку чемпионата:

Турнирная таблица Первой лиги (топ-5):

«Алания» (Владикавказ) – 21 балл «Рубин» (Казань) – 19 «Балтика» (Калининград) – 19 «КАМАЗ» (Набережные Челны) – 18 «Динамо» (Махачкала) – 17



Ранее «ТИ-Спорт» опубликовал материал, в котором подвел итоги 10-го тура Первой лиги.