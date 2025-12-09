«Рубин» на распутье или День сурка: надо ли оставлять Рашида Рахимова на весну 2026 года?
Какой была осень-зима для «Рубина» в Премьер-лиге
РПЛ ушла на зимнюю паузу до конца февраля. Казанский «Рубин» завершил первую половину чемпионата на седьмой строчке с 23 очками. Могут ли казанцы быть довольны результатом и велика ли вероятность, что Рашид Рахимов потеряет пост главного тренера команды на вторую часть сезона – в материале «ТИ-Спорта».
«День сурка», или опять седьмое место
Положение «Рубина» в турнирной таблице глобально не меняется вот уже третий сезон в РПЛ под руководством Рашида Рахимова. Казанский клуб далек как от зоны стыковых матчей, так и от топ-6. Седьмое место «Рубина», по мнению Рашида Рахимова, – это актуальный предел для клуба. Мол, выше лишь команды с куда большим бюджетом, чем у казанцев. Это «Краснодар», «Зенит» и плеяда московских клубов. Однако на деле это не совсем так, ведь неожиданно для всех в пятерку лучших команд вошла «Балтика».
Калининградцы, возглавляемые Андреем Талалаевым, не просто прописались в лидерах чемпионата. Отрыв «Балтики» от первого места («Краснодар») составляет всего лишь пять очков. А от самого «Рубина», на минуточку, уже 12 баллов. Такое в российском футболе за оставшиеся туры, а сыграно их уже 18 из 30, отыграть практически невозможно. Тем более при нынешней форме и игре «Рубина».
А наставник калининградцев на пресс-конференциях и в интервью не стесняется говорить о том, что весной команда будет бороться только за золото.
Состав «Балтики» стоит в два раза дешевле, чем у «Рубина». Да и по финансовым возможностям казанский клуб находится выше калининградцев. У «Балтики» нет суперзвезды уровня Даку, и если бы перед командой стояла задача продлить на большие деньги столь мастеровитого форварда, велика вероятность, что нападающий просто бы покинул клуб.
Поэтому оправдания Рашида Рахимова по поводу того, что он не обладает достаточной глубиной состава, в кабинете совета директоров «Рубина» наверняка опровергаются как раз таки кейсом «Балтики» в текущем сезоне. Да и просто здравым смыслом. Почти в каждом сезоне в РПЛ находится команда, которая превосходит результатом ожидания и финансовые возможности. Но только у Рахимова – День сурка.
И не стоит забывать, что буквально два матча назад «Рубин» бесславно вылетел из Кубка России от команды Первой лиги – тульского «Арсенала». Эта команда по стоимости состава и вовсе уступает «Рубину» в 4-5 раз. Как-то не вяжется со словами Рахимова о прямой зависимости – деньги/результат. «Арсенал» будет играть в полуфинале Кубка России, а не «Рубин».
Трансфер Кузяева как апофеоз провальной трансферной кампании «Рубина»
С одной стороны, седьмое место казанского клуба – результат, которым вряд ли может быть недовольно руководство «Рубина». Другие моменты мы расписали выше. К ним добавим, что определенные трансферы казанский клуб все-таки совершил летом. Команду пополнили Арройо, Мальдонадо, Лобов, Кузяев, Швец, Сиве. Но практически все сделки, к сожалению для «Рубина», не оправдали себя. Как минимум Кузяева и Швеца покупали по «прямой наводке» самого Рахимова.
По итогу Швец порвал «кресты», Мальдонадо лечится в столице Татарстана с середины лета. Лобов и Сиве продолжают притираться к составу. Наверное, большего ждали все-таки и от воспитанника «Ливерпуля» Андерсона Арройо.
Тем не менее на фоне всех трансферов выделяется со знаком минус подписание Далера Кузяева. Еще в прошлом сезоне полузащитник выступал во французском «Гавре». Приобретая Кузяева, тренерский штаб «Рубина» возлагал на игрока колоссальные надежды. От Далера ждали выступления на уровне, который он показывал в «Зените». Но пока что игрок является бледной тенью самого себя по сравнению с тем образцом. Выходя в стартовом составе практически на каждый матч «Рубина», Кузяев не обостряет, не создает моментов для Даку, обеспечивая лишь маленькое созидание в центре поля. Есть вопросы и к проделанному объему работы Далера в матчах чемпионата.
Рашид Рахимов отмечает, что самого Кузяева беспокоит то, что ему не удается приносить результат «Рубину». Подобная рефлексия характеризует полузащитника как хорошего человека, но не футболиста. Приехав в Казань, Кузяев должен был значительно выделяться на фоне того же Йочича или Ходжи, а по факту игрок растворился среди остальных футболистов.
Игра «Рубина» становится хуже с каждым сезоном Рахимова?
Ключевая претензия руководства «Рубина» к Рашиду Рахимову, скорее всего, кроется в том, что команда с каждым сезоном регрессирует в качестве футбола. Казанский клуб набирает очки порой в тех матчах, где не должен был этого делать. В некотором смысле Рахимов умеет выжимать максимум результата в сложнейших обстоятельствах.
Однако постоянно везти не может. И матч с «Ростовом» это наглядно доказал, когда южане играючи и с тотальным преимуществом были на голову сильнее казанских футболистов. А ведь подбор исполнителей у Джонатана Альбы точно не лучше, чем у Рашида Рахимова.
На матчи «Рубин» выходит биться, бороться, но никак не играть в футбол. Об этом свидетельствует и низкий процент владения мяча казанцев (к слову, он – худший в РПЛ) и количество созданных моментов. Хуже «Рубина» в этом компоненте лишь «Оренбург», «Пари НН», «Динамо» (Махачкала) и «Сочи» – аутсайдеры лиги. Казанцы играют плохо, и этого нельзя отрицать. Понимает прекрасно низкий уровень футбола «Рубина» и Рашид Рахимов, который на каждой второй пресс-конференции отмечает, что его подопечные уступили именно в качестве игры.
«Рубин» идет по сезону в своем темпе набранных очков. Но видно, что регрессирующий уровень футбола отражается и на результате. В сезоне 2023/24 у казанцев было 28 очков после 18 туров. В сезоне 2024/25 – 26 очков. В сезоне 2025/26 – 23 очка.
Останется ли Рашид Рахимов в «Рубине»?
Это, пожалуй, сейчас главный вопрос, которым задаются не только болельщики «Рубина», но и руководство клуба. На этой неделе у боссов казанского клуба должно состояться совещание с Рашидом Рахимовым, по итогам которого определится дальнейшая судьба наставника.
Текущее положение дел планомерно может привести к тому, что весной «Рубин» будет иметь минимальное преимущество над командами зоны стыковых матчей. А если не будет трансферов зимой, клуб легко может упасть до позиций 13-14-го места. Как минимум картина октября-ноября 2025 года об этом свидетельствует. За последние семь матчей в РПЛ «Рубин» забил всего лишь один мяч. Показатель кошмарный.
Если совет директоров все-таки даст еще один шанс Рашиду Рахимову и специалист повезет команду на сборы в Турцию, тренеру будет необходимо дать усиления для исправления результатов весной. В противном случае с главным тренером «Рубина» придется расстаться, иначе во второй половине сезона дела казанцев могут быть совсем плачевны. В Первой лиге, по историческим меркам, «Рубин» играл не так давно. Раны от сезона 2021/22 свежи в памяти.