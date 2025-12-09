«Рубин» на распутье или День сурка: надо ли оставлять Рашида Рахимова на весну 2026 года?

РПЛ ушла на зимнюю паузу до конца февраля. Казанский «Рубин» завершил первую половину чемпионата на седьмой строчке с 23 очками. Могут ли казанцы быть довольны результатом и велика ли вероятность, что Рашид Рахимов потеряет пост главного тренера команды на вторую часть сезона – в материале «ТИ-Спорта».





Седьмое место «Рубина», по мнению Рашида Рахимова, – это актуальный предел для клуба

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«День сурка», или опять седьмое место

Положение «Рубина» в турнирной таблице глобально не меняется вот уже третий сезон в РПЛ под руководством Рашида Рахимова. Казанский клуб далек как от зоны стыковых матчей, так и от топ-6. Седьмое место «Рубина», по мнению Рашида Рахимова, – это актуальный предел для клуба. Мол, выше лишь команды с куда большим бюджетом, чем у казанцев. Это «Краснодар», «Зенит» и плеяда московских клубов. Однако на деле это не совсем так, ведь неожиданно для всех в пятерку лучших команд вошла «Балтика».

Калининградцы, возглавляемые Андреем Талалаевым, не просто прописались в лидерах чемпионата. Отрыв «Балтики» от первого места («Краснодар») составляет всего лишь пять очков. А от самого «Рубина», на минуточку, уже 12 баллов. Такое в российском футболе за оставшиеся туры, а сыграно их уже 18 из 30, отыграть практически невозможно. Тем более при нынешней форме и игре «Рубина».

А наставник калининградцев на пресс-конференциях и в интервью не стесняется говорить о том, что весной команда будет бороться только за золото.

Состав «Балтики» стоит в два раза дешевле, чем у «Рубина». Да и по финансовым возможностям казанский клуб находится выше калининградцев. У «Балтики» нет суперзвезды уровня Даку, и если бы перед командой стояла задача продлить на большие деньги столь мастеровитого форварда, велика вероятность, что нападающий просто бы покинул клуб.

Состав «Балтики» стоит в два раза дешевле, чем у «Рубина» Фото: fc-baltika.ru

Поэтому оправдания Рашида Рахимова по поводу того, что он не обладает достаточной глубиной состава, в кабинете совета директоров «Рубина» наверняка опровергаются как раз таки кейсом «Балтики» в текущем сезоне. Да и просто здравым смыслом. Почти в каждом сезоне в РПЛ находится команда, которая превосходит результатом ожидания и финансовые возможности. Но только у Рахимова – День сурка.



И не стоит забывать, что буквально два матча назад «Рубин» бесславно вылетел из Кубка России от команды Первой лиги – тульского «Арсенала». Эта команда по стоимости состава и вовсе уступает «Рубину» в 4-5 раз. Как-то не вяжется со словами Рахимова о прямой зависимости – деньги/результат. «Арсенал» будет играть в полуфинале Кубка России, а не «Рубин».

Трансфер Кузяева как апофеоз провальной трансферной кампании «Рубина»

С одной стороны, седьмое место казанского клуба – результат, которым вряд ли может быть недовольно руководство «Рубина». Другие моменты мы расписали выше. К ним добавим, что определенные трансферы казанский клуб все-таки совершил летом. Команду пополнили Арройо, Мальдонадо, Лобов, Кузяев, Швец, Сиве. Но практически все сделки, к сожалению для «Рубина», не оправдали себя. Как минимум Кузяева и Швеца покупали по «прямой наводке» самого Рахимова.

По итогу Швец порвал «кресты», Мальдонадо лечится в столице Татарстана с середины лета. Лобов и Сиве продолжают притираться к составу. Наверное, большего ждали все-таки и от воспитанника «Ливерпуля» Андерсона Арройо.

Приобретая Кузяева, тренерский штаб «Рубина» возлагал на него колоссальные надежды Фото: rubin-kazan.ru

Тем не менее на фоне всех трансферов выделяется со знаком минус подписание Далера Кузяева. Еще в прошлом сезоне полузащитник выступал во французском «Гавре». Приобретая Кузяева, тренерский штаб «Рубина» возлагал на игрока колоссальные надежды. От Далера ждали выступления на уровне, который он показывал в «Зените». Но пока что игрок является бледной тенью самого себя по сравнению с тем образцом. Выходя в стартовом составе практически на каждый матч «Рубина», Кузяев не обостряет, не создает моментов для Даку, обеспечивая лишь маленькое созидание в центре поля. Есть вопросы и к проделанному объему работы Далера в матчах чемпионата.

Рашид Рахимов отмечает, что самого Кузяева беспокоит то, что ему не удается приносить результат «Рубину». Подобная рефлексия характеризует полузащитника как хорошего человека, но не футболиста. Приехав в Казань, Кузяев должен был значительно выделяться на фоне того же Йочича или Ходжи, а по факту игрок растворился среди остальных футболистов.

Игра «Рубина» становится хуже с каждым сезоном Рахимова?

Ключевая претензия руководства «Рубина» к Рашиду Рахимову, скорее всего, кроется в том, что команда с каждым сезоном регрессирует в качестве футбола. Казанский клуб набирает очки порой в тех матчах, где не должен был этого делать. В некотором смысле Рахимов умеет выжимать максимум результата в сложнейших обстоятельствах.

Однако постоянно везти не может. И матч с «Ростовом» это наглядно доказал, когда южане играючи и с тотальным преимуществом были на голову сильнее казанских футболистов. А ведь подбор исполнителей у Джонатана Альбы точно не лучше, чем у Рашида Рахимова.

Матч с «Ростовом» наглядно показал: южане играючи и с тотальным преимуществом были на голову сильнее казанских футболистов Фото: rubin-kazan.ru

На матчи «Рубин» выходит биться, бороться, но никак не играть в футбол. Об этом свидетельствует и низкий процент владения мяча казанцев (к слову, он – худший в РПЛ) и количество созданных моментов. Хуже «Рубина» в этом компоненте лишь «Оренбург», «Пари НН», «Динамо» (Махачкала) и «Сочи» – аутсайдеры лиги. Казанцы играют плохо, и этого нельзя отрицать. Понимает прекрасно низкий уровень футбола «Рубина» и Рашид Рахимов, который на каждой второй пресс-конференции отмечает, что его подопечные уступили именно в качестве игры.

«Рубин» идет по сезону в своем темпе набранных очков. Но видно, что регрессирующий уровень футбола отражается и на результате. В сезоне 2023/24 у казанцев было 28 очков после 18 туров. В сезоне 2024/25 – 26 очков. В сезоне 2025/26 – 23 очка.

Останется ли Рашид Рахимов в «Рубине»?

Это, пожалуй, сейчас главный вопрос, которым задаются не только болельщики «Рубина», но и руководство клуба. На этой неделе у боссов казанского клуба должно состояться совещание с Рашидом Рахимовым, по итогам которого определится дальнейшая судьба наставника.

Текущее положение дел планомерно может привести к тому, что весной «Рубин» будет иметь минимальное преимущество над командами зоны стыковых матчей. А если не будет трансферов зимой, клуб легко может упасть до позиций 13-14-го места. Как минимум картина октября-ноября 2025 года об этом свидетельствует. За последние семь матчей в РПЛ «Рубин» забил всего лишь один мяч. Показатель кошмарный.

Если совет директоров все-таки даст еще один шанс Рашиду Рахимову и специалист повезет команду на сборы в Турцию, тренеру будет необходимо дать усиления для исправления результатов весной. В противном случае с главным тренером «Рубина» придется расстаться, иначе во второй половине сезона дела казанцев могут быть совсем плачевны. В Первой лиге, по историческим меркам, «Рубин» играл не так давно. Раны от сезона 2021/22 свежи в памяти.