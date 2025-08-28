news_header_top
«Рубин» может приобрести защитника «Зенита» Лобова

Фото: fc-zenit.ru

Казанский «Рубин» рассматривает вариант с приобретением Никиты Лобова из питерского «Зенита». Об этом стало известно из Telegram-канала инсайдера Ивана Карпова.

21-летний защитник может перейти в татарстанский клуб за 150 млн. рублей на правах обратного выкупа в Санкт-Петербург.

Как сообщает источник, игрок уже в Казани для подписания соглашения.

На счету Лобова 39 матчей, два гола и одна передача за команду второй лиги «Зенит-2». Кроме того 21-летний защитник выходил за основной состав петербуржцев в двух кубковых встречах – против «Ахмата» и «Рубина».

По данным Transfermarkt стоимость футболиста оценивается в 150 тыс.евро.

